Koszykarze Stali Stalowa Wola wzięli przykład z piłkarzy, którzy chwilę wcześniej zakończyli inauguracyjny mecz 1 ligi w Kołobrzegu. Rządzili na boisku w pierwszej połowie, a w drugiej przekazali ster rywalom i przegrali po raz 20.

Po dwóch kwartach można było mieć nadzieje na korzystny wynik. Juniorzy MKS kierowani przez doświadczonego, 39-letniego Wójciaka grali w tym czasie na bardzo słabej skuteczności rzutowej – 12 niecelnych rzutów „za trzy” w pierwszych dwóch kwartach – a ponadto przegrywali wiele pojedynków pod swoim koszem.

Po zmianie stron role na parkiecie odwróciły się. W 25. minucie, po „trójce” Brajana Płatka przewaga Stali stopniała do 2 punktów, a chwilę później ten sam zawodnik popisał się kolejnymi dwoma celnymi rzutami „za trzy”, dołożył dwa „oczka” rzutem z półdystansu i to był ten moment, w którym młody zespół z Dąbrowy Górniczej przejął kompletnie inicjatywę. Stali udało się co prawda doprowadzić do remisu pod koniec trzeciej odsłony, po akcji Ivana Tokovenki, ale na więcej drużyna ze Śląska im już nie pozwoliła. Czwartą kwartę i cały mecz wygrała różnicą 14 punktów.

W zwycięskim zespole pierwszoplanową postacią był 17-letni Jakub Wojdała, w Stali na najwyższe noty zasłużył Aleksander Jadaś.

Stal wystąpiła bez Kacpra Kędry i Wojciecha Barana, którzy tego dnia mieli studniówki. Dlaczego Stal nie zwróciła się o zmianą terminu tak ważnego dla końcowego układu ligowej tabeli spotkania…? Wystarczyło zmienić godzinę rozpoczęcia meczu na godzinę 15…

Teraz czekają naszą Stal spotkania z drużynami z czołówki. W najbliższej kolejce zagra na wyjeździe z KS 27 Katowice, tydzień później podejmie AZS AWF Mickiewicza Rozmusa Katowice, po tym meczu zmierzy się w Krakowie z AZS AGH, trzy dni później z drugą drużyną GTK Gliwice, następnie będzie gościem Polonii Bytom i na zakończenie sezonu ugości w swojej hali Wisłę Kraków.

STAL – MKS II DĄBROWA GÓRNICZA 68:82 (21:11, 17:16, 18:29, 12:26)

STAL: Maciej Paterek 17 (5×3), Jadaś 14 (13 zb.), Marcin Paterek 6 (1×3), Tabor 4, Łabuda 3 (1×3) oraz Tokovenko 13 (1×3), Tarnawski 9, Krzek 2, Chamera, Bandyga, Wyka.

MKS: J.Wojdała 25 (5×3), Płatek 18 (4×3), Szefler 13 (11 zb.), Misiak 12, Wójciak 5 (8 as.) oraz Paluch 5 (1×3), Kurowski 3 (1×3), P.Wojdała 1.

Sędziowali: Michał Kurcz, Jakub Heród (Kraków).