Uczy przedmiotów zawodowych w niżańskim „elektryku” od 1981 roku. Jego nazwisko pojawia się ilekroć któryś z uczniów zdobywa jakieś wyróżnienie czy nagrodę za pracę. Uśmiechnięty, życzliwy, otwarty na pomysły młodych wynalazców i racjonalizatorów – po prostu ojciec sukcesów, Marian Chrapko.

– Jak magister inżynier elektronik został nauczycielem?

– Do „elektryka” przyszedłem na chwilę (śmiech). Pochodzę z Krzeszowa Górnego. Technikum elektromechaniczne ukończyłem w Biłgoraju, miałem super nauczycieli i bardzo dobrego dyrektora, który mnie tak trochę popychał. Brałem udział w różnych konkursach, zdobyłem nagrodę z języka polskiego i z przedmiotów zawodowych. Na studia miałem wstęp wolny. Ukończyłem Politechnikę Warszawską, Wydział Elektroniki.

– Nie pan pierwszy rozpoczyna swoją historię od słów: to było tylko na chwilę…

– U mnie było to tak. Spotkałem kolegę z mojej wsi, dawno się nie widzieliśmy, namówił mnie żeby przyjść do pracy do OBRMZiT (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych – red.), do huty, do Stalowej Woli. Przyszedłem tam po studiach, wszystkie formalności załatwiłem, rozmawiam jeszcze z dyrektorem Potaszem, on mi mówi: od jutra do pracy. Zapytałem się ile zarobię? Odpowiada: 200 złotych. Dopytywałem żartem, czy za ranne wstawanie będzie więcej. Nie, tyle i koniec.

– Nie zachwyciła pana ta oferta.

– Nie bardzo. Wróciłem ze Stalowej Woli, wstąpiłem do szkoły, spotkałem dyrektora Łabudę, nawet nie wiedziałem wtedy, że to dyrektor. Zapytałem czy dałoby się w szkole zatrudnić. Odesłał mnie do dyrektora Ptaka. Wstąpiłem, on mówi dobrze, od września. Pojechałem do domu, to był styczeń 1980, bo po studiach jeszcze w wojsku byłem rok. Zanim zacząłem pracę w szkole prowadziłem prywatną działalność.

Ponownie przyjechałem do szkoły we wrześniu, a dyrektor Ptak mówi, to trzeba było przyjechać w maju, bo wtedy robione są wszystkie plany. Ale dobrze, będzie praca. Jest konferencja pedagogiczna, słucham, dali mi prawie dwa etaty. Powiedziałem dyrektorowi, że tyle nie chcę, tylko etat. Z tyłu słyszałem komentarze, że przyszedł jakiś bez rozumu, niemądry, my jego godziny weźmiemy.

Cały wywiad przeczytasz w najnowszym wydaniu Sztafety