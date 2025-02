Jak dotąd (stan z 12 lutego), Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) zarejestrowała 19 komitetów kandydatów na prezydenta RP oraz jednego kandydata, Sławomira Mentzena (Konfederacja Wolność i Niepodległość). Chęć startu zapowiadają też kolejni pretendenci. Na dzisiaj, oprócz Mentzena, jest ich 23, w tym pięć pań.

Do rejestracji komitetu potrzeba tysiąca podpisów, do zarejestrowania kandydata – 100 tysięcy (komitet Mentzena przedstawił 250 tys.) Termin powiadomienia PKW o utworzeniu komitetu kandydata upływa 24 marca. Z kolei do 4 kwietnia, do godz. 16, można zgłaszać wniosek o rejestrację kandydata.

Bariera 100 tys. podpisów najpewniej mocno zredukuje stawkę pretendentów. Dla porównania: w 2020 r. przed wyborami, które w związku z pandemią nie odbyły się 10 maja, PKW zarejestrowała aż 35 komitetów kandydatów na prezydenta. Przed drugim terminem wyborów (28 czerwca) zarejestrowanych komitetów było 23, ale tylko 11 kandydatów zebrało w terminie po co najmniej 100 tys. podpisów i stanęło do wyborczej walki.

W obecnych wyborach data ogłoszenia przez PKW danych o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta to 28 kwietnia. Wybory odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

Jak dotąd, zamiar kandydowania w wyborach prezydenta RP zgłosiły następujące osoby (lista według alfabetycznej kolejności nazwisk):

Artur Bartoszewicz (bezpartyjny)

Magdalena Biejat (Nowa Lewica)

Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej)

Katarzyna Cichos (bezpartyjna)

Sławomir Grzywa (Sami Swoi)

Szymon Hołownia (Trzecia Droga)

Dawid Jackiewicz (Ambitna Polska)

Marek Jakubiak (Wolni Republikanie)

Dominika Jasińska (bezpartyjna)

Wiesław Lewicki (Normalny Kraj)

Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju)

Sławomir Mentzen (Konfederacja Wolność i Niepodległość)

Jacek Murański (bezpartyjny)

Karol Nawrocki (popierany przez PiS)

Wojciech Papis (Obywatele i Sprawiedliwość)

Joanna Senyszyn (bezpartyjna, wcześniej PPS i SLD)

Aldona Skirgiełło (Samoobrona)

Krzysztof Stanowski (bezpartyjny)

Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski)

Piotr Szumlewicz (Związkowa Alternatywa)

Paweł Tanajno (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców)

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska)

Marek Woch (Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni Samorządowcy)

Adrian Zandberg (partia Razem)