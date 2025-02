Ponad 200 różnych pojazdów wojskowych ma wyjechać w tym roku z Huty Stalowa Wola SA. Z wytwórczym potencjałem HSW zapoznał się 6 lutego gen. broni w st. spocz. Edward Gruszka, doradca w Biurze Ministra Obrony Narodowej. Gościowi towarzyszył Krzysztof Trofiniak, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (w latach 2008-2014 prezes zarządu HSW).

Wizyta była też okazją do przedstawienia projektów rozwojowych spółki i stanu zaawansowania kontraktów realizowanych dla Sił Zbrojnych RP. W 2024 r. HSW wyprodukowała i dostarczyła 140 różnych pojazdów bojowych do polskiego wojska oraz dla zmagającej się z rosyjską agresją Ukrainy. Planuje się, że w 2025 r. będzie to ponad 200 pojazdów.

Generał Gruszka obejrzał najnowsze, zrobotyzowane linie spawalnicze dla 155-mm armatohaubicy Krab, nowoczesną lufownię oraz inwestycje pod produkcję Bojowego Wozu Piechoty Borsuk. W ostatnim czasie HSW wybudowała nowe hale o powierzchni blisko 1,6 ha, w których będą realizowane zawarte w ostatnich tygodniach umowy wykonawcze oraz wspomniany BWP Borsuk.

Przedstawiciele HSW zaprezentowali generałowi najnowsze inwestycje, pozwalające Hucie na optymalizację cyklu produkcji oraz na prowadzenie badań nowych konstrukcji i wyrobów powstających w zakładzie. Chodzi tu nie tylko o nowoczesne hale, ale również o takie inwestycje jak nowy tor APG czy stanowisko do testów i badań strzelaniem dla produkowanych wyrobów, m.in. dla badań Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego oraz BWP Borsuk. Część tych inwestycji zrealizowano dzięki środkom otrzymanym z budżetu państwa, a także w ramach środków własnych.

– Mocno inwestujemy w rozwój mocy produkcyjnych, co wymusza na nas zakup nowych terenów, a przypomnę, że posiadamy w Stalowej Woli Oddział I nabyty w 2023 roku, gdzie również odbywa się produkcja dla HSW. Nie mamy też żadnych problemów z zatrudnieniem nowych pracowników, w tym tych wykwalifikowanych do rozrastającego się zakładu – podkreślał podczas prezentacji prezes zarządu HSW S.A. Wojciech Kędziera.

HSW to nie tylko silny i nowoczesny potencjał przemysłowy, ale również ogromny potencjał intelektualny, bowiem dział rozwojowy, konstrukcyjny i badawczy w Grupie Kapitałowej HSW zatrudnia ponad 330 inżynierów, konstruktorów i badaczy. Generał Gruszka odwiedził również biuro rozwoju, gdzie powstają innowacyjne, nowe konstrukcje i propozycje rozwiązań technologicznych aplikowane w wyrobach HSW.

Silny i kreatywny zespół inżynierów pozwala spółce na równoległą realizację wielu złożonych prac konstruktorskich, badawczo-rozwojowych, polonizacyjnych czy zaawansowanych modernizacji oraz udział w kilku międzynarodowych technologicznych projektach europejskich, w tym finansowanych przez NCBR oraz EDA i European Defence Fund (m.in. HybritDT III, COMMANDS, iMUGS2, PERUN).

– Chcemy prezentować takie spółki jak HSW i pokazywać, jak dynamicznie zmieniają się i rosną nasze możliwości i specjalizacja jako polskiego potencjału przemysłowego. W ten sposób udowadniamy, że naprawdę zmieniamy Polską Grupę Zbrojeniową, by mogła podołać stawianym przed nią wyzwaniom. HSW pokazuje jak można to robić skutecznie – powiedział podczas spotkania prezes PGZ Krzysztof Trofiniak