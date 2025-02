Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli uruchomił Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

– Ruszyliśmy z poradnią zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży na drugim stopniu referencyjności od stycznia 2025 roku oraz z poradnią psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Mamy kontrakt, już udzielamy tych świadczeń w ramach finansowania z NFZ od lutego tego roku. Bardzo mnie to cieszy ponieważ długo czekaliśmy na to, zespół kompletowaliśmy przez wiele miesięcy, ale w końcu możemy tutaj sprawnie funkcjonować. Są zatrudnieni zarówno psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi, również lekarze, specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży – mówiła Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor szpitala w Stalowej Woli.

Jest to nowoczesna placówka, której celem jest zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej najmłodszym pacjentom, którzy borykają się z trudnościami emocjonalnymi, psychicznymi i rozwojowymi. Ośrodek powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby wsparcia dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w regionie, stanowiąc ważny element systemu opieki zdrowotnej w powiecie stalowowolskim.

– W obu tych poradniach udzielamy świadczeń NFZ, czyli są one zupełnie bezpłatne. Ważnym jest to, że do naszych poradni nie potrzebujemy żadnych skierowań, można zadzwonić, zarejestrować się i skorzystać z tej pomocy. Są też możliwości takich wizyt interwencyjnych, w sytuacjach pilnych, nagłych – mówiła Beata Puzio, psycholog i psychoterapeuta koordynujący pracą Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a także Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Obie Poradnie dla Dzieci i Młodzieży w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym to placówki, które zatrudniają wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w tym psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, logopedów, neurologopedów, pedagogów, fizjoterapeutów, terapeutów SI (integracji sensorycznej) oraz co niezwykle istotne psychiatrów.

– Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem, udzielamy wsparcia dzieciom z problemami emocjonalnymi, chorobami różnymi psychicznymi, relacyjnymi, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, w całej gamie problemów różnych, które dotykają dzieci i młodzież. Prowadzimy sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej – mówiła Beata Puzio. Pomoc mogą otrzymać również osoby po ukończeniu 18. roku życia z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.

– Chętnych nie brakuje, ale w związku z tym, że cały czas dotrudniami nową kadrę to te kolejki nie są jeszcze tak bardzo duże. Czasami jest tak, że tak naprawdę w przeciągu kilku dni pacjent zostaje przyjęty, jest już zaopatrzony ma terapię. Czasami rzeczywiście musi poczekać. Na ten moment to najdłużej czekamy do lekarza psychiatry, ale i tak są to najkrótsze kolejki w regionie i mam nadzieję, że będą one jeszcze krótsze bo cały czas czynimy ogromne starania żeby tego personelu dotrudniać – mówiła Beata Puzio.

Wnętrza Ośrodka zostały zaprojektowane z myślą o dzieciach i młodzieży. Sale terapeutyczne są nowoczesne, przestronne i przyjazne najmłodszym pacjentom. Wyposażenie pomieszczeń dostosowane jest do potrzeb dzieci w różnych grupach wiekowych, zapewniając komfort i poczucie bezpieczeństwa. Ośrodek stworzył przestrzeń, w której dzieci czują się swobodnie i mogą otworzyć się na proces terapeutyczny.

Szpital ma też plany rozwoju psychiatrii w Stalowej Woli.

– Pracujemy nad tym, złożyliśmy projekt – to jest projekt na budowę oddziału dziennego, dla dzieci i młodzieży, to byłby oddział dzienny psychiatryczny, łącznie z poradniami. On mieściłby się w starej dermatologii. Jeżeli uzyskamy te fundusze moglibyśmy tam zbudować nowy jednopoziomowy budynek. Ten projekt złożyliśmy pod koniec stycznia, uzyskaliśmy ocenę celowości inwestycji pozytywną na to zadanie. Ten projekt też zawiera drugie zadanie czyli rozbudowę centrum zdrowia psychicznego dla dorosłych, czyli w ramach tego projektu jeżeli otrzymamy te pieniądze, będzie też rozbudowa oddziału stacjonarnego psychiatrycznego dla dorosłych. Będzie on pobudowany obok istniejącego budynku, z którym będzie połączony, ale też będzie połączony łącznikiem z budynkiem administracji. Całość inwestycji jest zaplanowana na kwotę prawie 75 mln zł – mówiła dyrektor Beata Barcicka-Kłosowska.