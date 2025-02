„Zielono-czarni” są już nad Bałtykiem. W sobotę, 15 lutego rozpoczną batalię o utrzymanie. Po 19. kolejkach zajmują przedostatnie miejsce. Mają 2 punkty przewagi nad outsiderem z Siedlec i 6 „oczek” straty do pierwszego zespołu z bezpiecznej strefy, a jest nim… Kotwica. Wszystko powinno być jasne już za miesiąc.

Fatalna w wykonaniu „Stalówki” była końcówka ubiegłego roku. Pierwszą rundę zakończyła dwoma porażkami po 1:5, z Wisłą Kraków i Arką, a rundę rewanżową rozpoczęła dwoma porażkami po 0:2, z Górnikiem i Miedzią. Żeby nie kontynuować tej mizerią pachnącej serii, w okresie zimowym doszło w klubie do wietrzenia szatni i wprawienia w ruch karuzeli transferowej, jakiej dawno przy Hutniczej nie było.

4 piłkarzom skrócono okres wypożyczenia. Do swoich macierzystych klubów wrócili: Chełmecki, Pchełka, Tavares, Tomaszewski, a z siódemki wystawionej w grudniu na listę transferową zawodników odeszło 5: Soszyński, Imiela, Górski, Jończy, Freilich, a tylko dwóch postanowiło nie rozstawać się ze Stalowa Wolą: Mikołaj Smyłek i Dominik Kościelniak. Kibiców ucieszyło, że „Miki” został – wszak to bramkarz, który miał ogromny udział w dwóch awansach i uważają, że jego miejsce powinno być w „zielono-czarnej” rodzinie do momentu, dopóki sam nie uzna, że chce ją opuścić. Zupełnie inny status ma Kościelniak, który po raz ostatni grał w pierwszej Stali w meczu wyjazdowym z Zagłębiem II Lubin. Było to 12 listopada 2023 r. Od tamtej pory trener Pietrzykowski nie bierze go pod uwagę przy ustalaniu składu. A że Kościelniak nie chciał słyszeć o tym, żeby rozwiązać umowę za porozumieniem stron, więc został odesłany do rezerw. Nie obraził się, bo nie można obrazić się na pieniądze, a tak się składa, że pan Dominik był i wciąż jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy Stali Stalowa Wola. Facet za półtorej roku biegania po wiejskich boiskach „skasuje” Stal na kasę, za którą można by pewnie utrzymać rocznie kilka drużyn młodzieżowych…

Tych piłkarzy, którzy odeszli w styczniu ze Stali zastąpiło 9 nowych. Chorwat Gvozdenović i Bośniak Mehremić wzmocnili defensywę. Byli zawodnicy Puszczy Niepołomice: Michał Walski i Brazylijczyk Tiago mają wzmocnić Stal na środku, a urodzony w Niemczech, posiadający podwójne obywatelstwo David Niepsuj i urodzony w Nigerii, a od trzech lat obywatel Polski – Kelechukwu Ibe-Torti, na bokach boiska. W ataku wspierać Sebastiana Strózika będzie dwójka filigranowych, bardzo szybkich napastników: 23-Bartosz Bida i 21-letni Michał Surzyn. Pierwszy został wypożoczony z Miedzi, drugi z Jagielloni. Z Białegostoku ściągnęła Stal także nowego bramkarza. Do Wilka i Smyłka dołączył 18-letni Miłosz Piekutowski. Podobno reprezentanta reprezentacji Polski U 19 polecił sam Andrzej Dawidziuk. I podobno to on ma być na wiosnę numerem 1.

– Może tak być – mówi trener Ireneusz Pietrzykowski – Kto wie, może już w Kołobrzegu stanie w bramce? Zobaczymy. Wierzę w to, że wszyscy nowi piłkarze, okażą się faktycznym wzmocnieniem. Zatrudniliśmy ich, żeby podnieść jakość. Nie ukrywam, że cały czas szukamy kolejnych wzmocnień – „dziewiątki” i także mile widziana byłaba taka prawdziwa „dziesiatka”. Skąd na to wszystko pieniądze? Zostały w kasie po odejściu 11 piłkarzy – wkrótce wypożyczony zostanie Stanny – i powiem więcej; jeszcze nam po nich zostało (śmiech). Ruszamy do boju. Wszyscy powtarzają, że całą rundę może ustawić nam pierwsze pięć kolejek. Pierwszy miesiąc rundy wiosennej. I ja się z tym zgadzam. Wyniki spotkań z Kotwicą, Wartą, Chrobrym, Odrą i Pogonią zadecydują o naszym być albo nie być w 1 lidze.

STAL STALOWA WOLA PSA – runda wiosenna sezon 2024/25

Rok założenia 1938. Piłkarska Spółka Akcyjna od 25 maja 2010 r. Barwy: zielono-czarne. Adres: ul. Hutnicza 10a, 37-450 Stalowa Wola, tel. (15) 842-04-90, www.stal1938.pl Stadion PCPN, pojemność 3764 miejsc (wszystkie siedzące).

Prezes zarządu Marcin Łopatka (od 1.01.2025 r.). Rada Nadzorcza: Radosław Sagatowski – przewodniczący, Wojciech Chodorek, Dominik Tyrawa.

Sztab szkoleniowy: Ireneusz Pietrzykowski (trener), Maciej Jarosz (II trener), Paweł Żmuda (trener przygotowania motorycznego), Dzianis Parechyn (trener bramkarzy), Kacper Dereń (asystent analityk), Tomasz Wietecha (kierownik drużyny), Erwin Podsiadły (masażysta).

Nowi piłkarze Stali Stalowa Wola: