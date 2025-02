Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli wzbogacił się o nowoczesny, wykorzystujący sztuczną inteligencję tomograf komputerowy oraz trzy w pełni cyfrowe aparaty RTG – dwa stacjonarne i jeden mobilny.

– Chciałabym poinformować, że zakupiony został nowy sprzęt dla naszych pacjentów. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu: „Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem Pracowni Diagnostyki Obrazowej i pracowni Endoskopii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Jest to nowy tomograf komputerowy wraz z autostrzykawką. Został on zakupiony w ramach funduszy, które pozyskaliśmy z projektu. Nowy tomograf komputerowy kosztował nas łącznie z adaptacją pomieszczeń 5 mln 450 tys. zł. Mamy też nowe aparaty RTG – są to aparaty w pełni cyfrowe, dwa aparaty stacjonarne oraz jeden aparat mobilny. Jest to inwestycja, która nas kosztowała z doposażeniem i adaptacją pomieszczeń 4 mln 311 tys. zł – mówiła Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Nowy, 160-warstwowy, wyprodukowany w Japonii tomograf Aquilion Serve SP, umożliwi wykonanie badań całego ciała: od procedur rutynowych po zaawansowaną diagnostykę naczyniową, kardiologiczną, neurologiczną, ortopedyczną, czy onkologiczną. Inteligentne rozwiązania zapewnią uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów przy bardzo małej dawce promieniowania i kontrastu, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa wszystkich grup pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych i pediatrycznych.

Pieniądze na zakup sprzętu pochodzą ze środków Ministerstwa Zdrowia i są częścią większego projektu, w ramach którego modernizowany jest obecnie podjazd dla karetek.

– Ten projekt, który jest realizowany, to projekt z Ministerstwa Zdrowia i na te sprzęty i na ten podjazd to było ponad 13 mln zł, a Powiat Stalowowolski dołożył do tego 2 mln 600 tys. zł. czyli ponad 15 mln zł na te wszystkie zadania. Podjazd i szatnia są dopiero w realizacji. Wydawałoby się, że 15 mln zł to jest ogromna suma, ale to jest kropla w morzu, potrzeb szpitala. Jak widać jedno takie urządzenie jak tomograf, kosztuje ponad 5 mln zł więc to są drogie rzeczy. One służą tak mniej więcej do 10 lat, więcej taki sprzęt nie służy – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

– Sprzęty, które udało nam się pozyskać są bardzo nowoczesnymi urządzeniami. Tak ten tomograf, jak i aparaty rentgenowskie, nie sposób wymieniać zalet, cech tych aparatów, ale zdecydowanie wszystkie aparaty, to górna półka obecnie dostępnych urządzeń. Tomograf jest bardzo nowoczesnym urządzeniem, opartym o duże wspomaganie sztucznej inteligencji – mówił Andrzej Górecki Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

Dodał, że to dla zakładu milowy krok w kierunku podniesienia jakości i efektywności diagnostyki obrazowej.

– Nowoczesne RTG znacząco usprawniły naszą pracę, umożliwiając szybszą i dokładniejszą diagnozę pacjentów. Tomograf komputerowy otworzył przed nami zupełnie nowe możliwości diagnostyczne. Dzięki niemu możemy wykonywać szerokie portfolio badań, np. szczegółowe badania naczyń, obrazowanie 3D, zaawansowane badania onkologiczne, TK serca, co przekłada się na lepsze wyniki leczenia i rokowania dla naszych pacjentów. Jestem przekonany, że inwestycja w nowoczesne RTG i tomograf komputerowy przyniesie ogromne korzyści zarówno naszym pacjentom, jak i personelowi medycznemu – mówił Andrzej Górecki.

– Teraz już jeżeli pacjent jest leżący nie musimy pacjenta przekładać na to łóżko tylko możemy wykonać to badanie RTG na łóżku pacjenta. Także tu będzie bardzo duże udogodnienie, nie tylko dla pacjentów, ale też i dla personelu. W pracowni mieści się też aparat do zdjęć sylwetkowych. Mamy też aparat RTG, który posiada takie funkcje, że możemy wykonywać tutaj tzw. badania RTG czynnościowe, z możliwością nagrywania filmów – mówiła dyrektor szpitala.