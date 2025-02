Stalowowolscy policjanci zatrzymali 65-letniego mieszkańca Stalowej Woli, podejrzanego o przebicie dwóch opon w pojeździe na przyblokowym parkingu. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Za swój czyn odpowie przed sądem.

-W grudniu, do stalowowolskiej jednostki wpłynęło zawiadomienie o uszkodzeniu opon pojazdu na przyblokowym parkingu. Do zdarzenia doszło na ul. Poniatowskiego. Poszkodowany wartość strat wycenił na kwotę ponad 1000 złotych. Do zgłoszenia zawiadamiający dołączył kartkę, którą znalazł w swojej skrzynce pocztowej. Z jej treści wynikało, że komuś nie odpowiada to, że parkuje pojazd na tym parkingu. Do sprawy mundurowi zabezpieczyli również osiedlowy monitoring. Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału, stalowowolscy policjanci zatrzymali 65-letniego mieszkańca Stalowej Woli, podejrzanego o dokonanie tego czynu. Śledczy przestawili mu zarzut zniszczenia mienia, do którego popełnienia przyznał się – informuje KPP w Stalowej Woli.

Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.