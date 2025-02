Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli ma nową pracownię. Jest to pracownia badań cykli cieplnych i struktur materiałów, której oficjalne otwarcie miało miejsce 5 lutego.

Podczas otwarcia został zaprezentowany nowoczesny dylatometr odkształceniowy umożliwiający badania materiałów w zakresie -150 stopni Celsjusza do 1700 stopni C. Badania na tym urządzeniu umożliwiają określanie temperatur, kinetyki przemian fazowych materiałów, mikrostruktur i właściwości mechanicznych w wysokich temperaturach oraz analizę przemian fazowych po skomplikowanych zabiegach obróbki cieplno-plastycznej.

– To urządzenie nazywamy dylatometrem. Ono jest bardzo przydatne z punktu widzenia przemysłu, ponieważ tutaj możemy odwzorować w tej niewielkiej komorze taki proces, który się nazywa np. obróbką cieplną materiału. W większości zakładów tutaj na terenie Stalowej Woli zachodzi ten proces. Na przykład jesteśmy w stanie podgrzewać materiał, chłodzić go z różnymi prędkościami i w ten sposób jesteśmy w stanie zbadać strukturę tego materiału, co się dzieje w środku, co jest bardzo istotne z punktu widzenia wytrzymałości, z punktu widzenia też klienta docelowego, który jest tutaj odbiorcą tych różnych produktów wykonanych z materiałów tutaj mówimy o metalach, w tym przypadku. Mamy możliwość tego grzania materiału, chłodzenia, ale też mamy możliwość obciążania, go w wysokich temperaturach. Także to jest takie szerokie spektrum potrzebne do zbadania tych zjawisk zachodzących w strukturze materiału – mówił dr inż. Marcin Marciniak

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 916 878 złotych i był współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnikę Rzeszowską. – Jest to dla nas ważne ponieważ otwierają nam się tutaj w Stalowej Woli nowe możliwości badawcze. Zainwestowaliśmy jako politechnika oczywiście przy wsparciu ministerstwa blisko 4 mln zł aby stworzyć tę pracownię. Myślę, że to urządzenie będzie tutaj bardzo przydatne, jest to dylatometr, urządzenie unikalne, najbliższe znajduje się na Śląsku. Dla tego przemysłu, który tutaj się znajduje, badania związane ze zmianami cieplnymi w strukturze materiałów będą istotne ale też i dla nas otworzą się nowe możliwości badawcze, tutaj na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli, który się rozwija. Utworzyliśmy nowy kierunek studiów, myślimy też o kolejnym więc chcemy ten wydział rozwijać zarówno jeżeli chodzi o kształcenie jak i o badania – mówił prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Rektor Politechniki Rzeszowskiej.

– To urządzenie nie jest urządzeniem przypadkowym urządzenie zostało zakupione właśnie w tym celu aby firmy, które tutaj produkują miały możliwości badawcze tu na miejscu, aby nie musiały zlecać pewnych badan na zewnątrz, tylko, żebyśmy je wykonali tutaj, szybciej, taniej, sprawniej, dla rozwoju – dodał.