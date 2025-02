Ruszyły prace przy rozbudowie i przebudowie dróg na osiedlu Poręby. Prace będą prowadzone etapami aby nie zakłócić codziennego funkcjonowania mieszkańców, zakładów usługowych oraz placówek oświatowo-wychowawczych.

W pierwszej kolejności realizowana będzie przebudowa sieci kanalizacyjnej na odcinku między Publiczną Szkołą Podstawową nr 12 a Przedszkolem nr 3. Planowany czas realizacji tego etapu to 10–21 lutego 2025 r. W tym okresie droga będzie nieprzejezdna, a obszar między szkołą a przedszkolem całkowicie wyłączony z ruchu. Na tym etapie prac obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu. By dotrzeć do Przedszkola nr 3 oraz budynków usługowych zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II 60, jadąc od ul. Poniatowskiego, należy skręcić w prawo między blokami nr 56 i 46, a następnie znów w prawo za blokiem nr 52. Objazd zakończy się w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola. Dojazd do PSP 12 i Miejskiego Żłobka Integracyjnego na tym etapie będzie w pełni możliwy.

Kolejny etap prac, zaplanowany na pierwszy tydzień marca 2025 r., obejmie przebudowę sieci sanitarnej między blokiem nr 52 przy ul. Poniatowskiego a blokiem nr 60 przy ul. Jana Pawła II. W trakcie realizacji mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu, jednak wykonawca dołoży wszelkich starań, aby je zminimalizować. Wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Dojazd do PSP 12, Przedszkola nr 3 i budynków usługowych zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II 60 będzie poprowadzony od Al. Jana Pawła II w prawo przed blokiem nr 52, następnie w lewo przy budynkach nr 46 i 56 i ponownie w lewo przy sklepie, w stronę PSP 12. Od ul. Poniatowskiego dojazd do obiektów będzie możliwy bez utrudnień.

Po zakończeniu prac nad przebudową sieci kanalizacyjnej wykonawca przystąpi do modernizacji sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej oraz gazowej.

O szczegółowych terminach i zakresie kolejnych prac mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę, rozbudowę oraz przebudowę dróg gminnych w obrębie osiedla Poręby w Stalowej Woli. Powstaną ścieżki dla pieszych i rowerzystów, nowa zatoka autobusowa, miejsca parkingowe i wyniesione przejścia dla pieszych.

Koncepcja zakłada zwiększenie ilości zieleni urządzonej na terenach zielonych, zaprojektowanych w ramach przebudowy dróg. Zostanie przebudowana oraz zabezpieczona kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, powstanie nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne, przebudowane zostaną także sieci gazowe, ciepłownicze i wodociągowe.

– Po analizach z mieszkańcami, w ramach inwestycji przewidziano usunięcie niektórych drzew i krzewów. Wycięcie drzew jest konieczne, ponieważ wiele z nich koliduje z nową infrastrukturą drogową, chodnikami i miejscami postojowymi. Dotyczy to między innymi robinii akacjowych przed blokiem Poniatowskiego 53, klonów pospolitych w rejonie bloku Poniatowskiego 51 oraz świerków kłujących między Al. Jana Pawła II 46 i 56. Niektóre drzewa, jak dęby szypułkowe i grusze domowe, muszą zostać usunięte ze względu na poszerzenie dróg i budowę nowych przejść dla pieszych. Jednocześnie miasto planuje nasadzenia zastępcze i zagospodarowanie terenów zielonych w sposób, który zwiększy komfort mieszkańców oraz poprawi estetykę osiedla – informuje stalowowolski magistrat.