Kolejnym piłkarzem, który może dołączyć do zespołu Stali Stalowa Wola przed inauguracyjnym meczem w Kołobrzegu, jest pomocnik… Kotwicy, Olaf Nowak.

W czerwcu 2024 roku Olaf Nowak zerwał więzadło krzyżowe. To poważna kontuzja, która wykluczyła go całkowicie z gry w rundzie jesiennej Betclic 1 ligi. Piłkarz przechodził rehabilitację, ale nie mógł trenować więc jego pracodawca uznał chyba, że nie musi płacić mu pensji. 24 listopada 2024 r. Nowak rozwiązał z Kotwicę umowę o pracę z winy klubu.

Kilka dni temu do Stali Stalowa Wola zgłosiła się reprezentująca interesy zawodowe Nowaka, piłkarska agencja – Matchday Football Agency i trener Ireneusz Pietrzykowski oraz dyrektor sportowy Jakub Kowalski wyrazili zgodę na udział byłego piłkarza Kotwicy w treningach Stali. Jeżeli przejdzie pozytywnie testy, udowodni, że ze zdrowiem wszystko już w porządku, to być może już w najbliższy czwartek, a więc w dniu, w którym Stal ruszy w drogę do Kołobrzegu, podpiszę kontrakt ze Stalą.

Olaf Nowak ma 26 lat. Pierwszym jego klubem seniorskim było Zagłębie Lubin, później bronił barw Zagłębie Sosnowiec – w którym zadebiutował w Ekstraklasie – Wisły Płock, ponownie Zagłębia Lubin, później Chojniczanki, Podhala, Stilonu Gorzów Wlkp., a w ubiegłym sezonie Kotwicy.