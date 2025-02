W Rybniku Stal zanotowała rekordową w tym sezonie ilość zdobytych punktów, ale i tym razem zabrakło ich, by wygrać.

Nasz zespół pojechał na Śląsk nie tylko bez Klaudiusza Tarnawskiego, ale także bez bez leczącego od dłuższego czasu kontuzję pleców, Leszka Kaczmarskiego. Kolejny zaś zawodnik wyjściowej piątki, Łukasz Krzek dopiero co zdjął ze złamanej nogi orteze i wznowił treningi, i znalazł się w składzie, i na ostatnią minutę został wpuszczony na parkiet, ale tak naprawdę jego występu nie należy traktować serio. Jakie w tej sytuacji szansę miała nasza drużyna w Rybniku? Nie miała praktycznie żadnych.

Mimo to w pierwszej kwarcie, to „zielono-czarni” byli stroną dominującą. Gospodarze szybko odskoczyli na 7 punktów, ale po dwóch „trójkach” Kacpra Kędy i jednak Mateusza Łabudy, Stal odrobiła straty a później, po kolejnych celnych rzutach „za trzy” Dominika Wyki i Damiana Tabora, wygrywała 29:21.

W drugiej kwarcie MKKS odrobił straty, następnie uzyskała 6-8 punktowe prowadzenie, ale ostatnie kilkadziesiąt sekund tej części meczu należało do Paterka. Dwa razy wcelował „za trzy” i po dwudziestu minutach był remis 48:48.

Druga połowa meczu należała do koszykarzy z Rybnika. Wygrali ją 53:34. Barierę 100 zdobytych punktów przekroczył 23 sekundy przed zakończeniem meczu, 17-letni Wiktor Borkowski. Były to jego pierwsze ligowe punkty.

MKKS RYBNIK – STAL 101:82 (28:31, 20:17, 26:12, 27:22)

MKKS: Kawczyński 33 (6×3), Koćma 20 (3×3, 8 zb.), Jagoda 14 (12 zb.), Wiliński 10, Krok 5 (1×3) oraz Respondek 5 (8 zb.), Mazur 5, Kozieł 4, Szczeponek 3, Borkowski 2, Biela.

STAL: Marcin Paterek 21 (8 prz.), Maciej Paterek 14 (2×3), Łabuda 12 (3×3), Kędra 9 (2×3), Jadaś 6 (8 zb.) oraz Tabor 12 (1×3), Tokovenko 4, Wyka 4 (1×3), Chamera, Krzek.

Sędziowali: Marek Czernek, Agnieszka Piwowarczyk (Kraków).