Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Nasza Mała Biblioteka”. To autorski projekt edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku 6-9 lat (I-III klasa).

Najważniejszym celem przedsięwzięcia „Nasza Mała Biblioteka” jest zainteresowanie dzieci czytaniem książek. Czytać warto, bo to książka staje się inspiracją do przeżycia wielu wspaniałych przygód. Ważne, by do rąk dziecka trafiały książki wartościowe.

Wydawnictwo Ezop w 4. Edycji projektu przygotowało 6 książek godnych polecenia. To pozycje uznanych autorów, ilustratorów, uhonorowanych nagrodami literackimi, graficznymi i edytorskimi:

1. „Poczwarka” (tyt. oryginalny: Buba), tekst i ilustracje: Andreja Peklar, tłumaczenie z języka słoweńskiego: Marlena Gruda.

2. „Gdzie go znalazłaś?” (tyt. oryginalny: Kust sa selle leidsid?), tekst: Urmas Reinmaa, ilustracje: Ulla Saar, tłumaczenie z języka estońskiego: Anna Michalczuk-Podlecki.

3. „Petar chce wiedzieć, skąd się biorą dzieci” (tyt. oryginalny: Pe pita o rođenju), tekst: Silvija Šesto, ilustracje: Vanda Čižmek, tłumaczenie z języka chorwackiego: Barbara Kramar.

4. „Dziewczynka i miś” (tyt. oryginalny: Девоjче и мече), tekst i ilustracje: Vane Kosturanov, tłumaczenie z języka macedońskiego: Hanna Karpińska.

5. „Rzepy” (tyt. oryginalny: Χρατς), tekst: Ewi Jerokosta, ilustracje: Kostas Markopulos, tłumaczenie z języka greckiego: Ewa T. Szyler.

6. „Pan Kluska i żaglowiec”, tekst: Anna Onichimowska, ilustracje: Natalia Jabłońska.

Razem z książkami MBP otrzymała „Łamigłówki literackie”, które pomogą w sposób ciekawy poznać i zrozumieć fabułę książek, a nawet zaprzyjaźnić się z ich bohaterami.

Od stycznia do czerwca w ramach tego projektu odbywają się w stalowowolskiej bibliotece warsztaty dla dzieci z klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Stalowej Woli, bo to właśnie tę klasę bibliotekarze zaprosili do półrocznej współpracy.

Podczas comiesięcznych spotkań dzieci poznają kulturę państwa, z którego pochodzi autor omawianej lektury, czytają jej fragmenty oraz zapoznają się z głównym przesłaniem książki. Dodatkową atrakcją tegoż projektu jest udział dzieci w konkursach plastycznych, za które otrzymywać będą mogły atrakcyjne nagrody literackie.

Autorem projektu jest słoweńskie wydawnictwo KUD Sodobnost International, które od 16 lat z powodzeniem realizuje ten projekt w Słowenii, a od 2015 roku stał się on międzynarodowym wydarzeniem, zapraszając wydawnictwa z różnych części Europy.

– Projekt trwa do końca czerwca 2025 roku. Mamy jednak nadzieję, że Wydawnictwo Ezop zaprosi biblioteki do kolejnej edycji w roku szkolnym 2025/2026 polecając nową pulę wartościowych książek – mówią stalowowolscy bibliotekarze.

Koncept „Nasza Mała Biblioteka” współfinansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa Kultura”.