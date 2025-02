W środę, 29 stycznia, w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli miała miejsce wyjątkowa uroczystość z okazji pięciolecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To szczególne wydarzenie było doskonałą okazją do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane 16 stycznia 2020 roku. Uniwersytet kontynuuje tradycje, które rozpoczęły się przy Miejskim Domu Kultury, wnosząc nowe życie i energię w życie lokalnej społeczności seniorów.

– Jubileusz to okazja do refleksji co osiągnęliśmy oraz podziękowanie tym wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji różnych zadań. Osiągnięcia mamy dosyć duże. Zrealizowaliśmy ponad 30 wykładów otwartych o różnej tematyce. Dużym powodzeniem cieszyły się wyjazdy edukacyjne, zwiedziliśmy Uniwersytet Jagielloński, byliśmy w Sejmie w Warszawie. Dbamy też o kondycję psychofizyczną seniorów. Nasze Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku to miejsce, w którym każdy senior jest mile widziany – powiedziała prezes stowarzyszenia Ewa Boguń.

W trakcie uroczystości uczestnicy mieli okazję obejrzeć film podsumowujący pięcioletnią działalność stowarzyszenia. Materiał ten ukazał nie tylko różnorodność podejmowanych inicjatyw, ale także pasję i zaangażowanie członków w tworzenie społeczności opartej na wzajemnym wsparciu i edukacji. W ramach obchodów odbył się również występ artystyczny, który dodał uroczystości wyjątkowego charakteru.

Ewa Boguń, prezes stowarzyszenia, została uhonorowana gratulacjami oraz ciepłymi życzeniami dalszego rozwoju zarówno dla siebie, jak i dla całej organizacji. Uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie, jakie ma Uniwersytet Trzeciego Wieku w życiu seniorów, oferując im szereg możliwości do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stalowej Woli angażuje się w różnorodne działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb swoich członków oraz wzmocnienie więzi w lokalnej społeczności. Jego cele obejmują m.in. promowanie tradycji narodowej, ochronę zdrowia, rozwój kultury i sztuki, a także wspieranie aktywności fizycznej i turystyki. Stowarzyszenie stawia na ideę „uczenia się przez całe życie”, organizując wykłady, warsztaty oraz wyjazdy kulturalne, które sprzyjają integracji międzypokoleniowej i rozwijają pasje uczestników.

Obecnie stowarzyszenie liczy 128 członków zwyczajnych oraz jednego członka honorowego, którym jest dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, Bogna Latawiec. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku dowodzi, jak niezwykle istotne jest stworzenie przestrzeni dla seniorów, w której mogą oni aktywnie rozwijać swoje zainteresowania, dzielić się doświadczeniami oraz nawiązywać nowe znajomości. Jubileusz pięciolecia to nie tylko czas na podsumowanie dotychczasowych sukcesów, ale także inspiracja do dalszego działania na rzecz seniorów, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym.