Już tylko jedna kolejka została do rozegrania w podkarpackiej lidze młodzików do lat 13. Niczego jednak ona już nie zmieni. Najlepszą drużyną w tej kategorii wiekowej na Podkarpaciu została Siarka Tarnobrzeg. Stal Stalowa Wola i Kuźnia Koszykówki poza podium.

Drugą kolejką II etapu rozgrywali juniorzy Stali do lat 17. I po raz drugi schodzili z boiska przegrani. Tym razem w Białej Podlaskiej.

Tylko jednej naszej drużynie udało zdobyć się komplet punktów. To kadetki Stali, które pokonały w domu drugi zespół AZS UMCS. Po raz kolejny w tym sezonie snajperski popis zapodała Julia Sokal, która dopisała do swojego konta punktowego aż 43 „oczka”.

Mężczyźni

U 13

SIARKA – KUŹNIA KOSZYKÓWKI 79:44 (25:12, 14:6, 19:16, 21:10)

KK: Kołodziej 8, Nagawiecki 8, Wilk 8, Surowaniec 6, Surma 6, A.Kowalik 4, Piętka 2, Kozioł 2, Olejarczyk, Maksimek, M.Partyka, Farion.

Dla Siarki najwięcej: Jabłoński 24, B.Kowalik 12.

BASKET 15 PRZEMYŚL – KUŹNIA KOSZYKÓWKI 91:51 (27:8, 26:9, 21:14, 17:20)

KK: Kowalik 16, Olejarczyk 14, Surowaniec 8, Igras 6, Kozioł 4, Maksimek 3, Piętka, Żeleźny, Wilk, M.Partyka, Surma.

Dla Basketu najwięcej: Czopik 22, Wojnarowicz 19.

STAL – BASKET 15 PRZEMYŚL 42:97 (15:32, 6:20, 8:29, 19:16)

STAL: Olak 12, K.Zając 8, Skuciński 8, D.Partyka 5, M.Malecki 4, Malek 2, Miś 2, Wojtanowicz 1, Litowczuk, Skowronek, Kasica.

Dla Basketu najwięcej: Czopik 40, Wojnarowicz 20.

U 17

KADET BIAŁA-PODLASKA – STAL 88:70 (17:18, 25:15, 23:17, 23:20)

STAL: Malynovskyi 24, B.Malecki 13 (1×3), S.Zając 13, Karol Kędra 6 (2×3), Frankiewicz 4, Jargieło 2, Zakrzewski 2, Błyskal 2, Kotwica 2, Rycerz 2.

Dla Kadeta najwięcej: Panasiuk 28, Gajowy 20.

W pozostałych meczach: Start – Resovia 80:74, Lublinianka – MOSiR Krosno 68:65.

Kobiety

U 15

STAL – AZS UMCS II LUBLIN 69:61 (9:9, 22:18, 20:15, 18:19)

STAL: Sokal 43, Pietroniec 16, Dębiak 4, Wilk 2, Czudak 2, Śnios 2, Pado, O.Kurzelewska, Burdzy.

Dla AZS najwięcej: Jurkowska 31, Lubaczewska 9 (1×3).

W pozostałych meczach: MLKS Rzeszów – Piątka AZS UMCS Lublin 57:76, AZS UMCS – ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice 76:62.