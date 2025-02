Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Sławomira Mentzena (Konfederacja Wolność i Niepodległość) jako kandydata w wyborach prezydenckich. To pierwszy pretendent z oficjalnym „stemplem” PKW. A potencjalnych kandydatów wciąż przybywa. Jest już ich 20, w tym trzy panie.

Komitet wyborczy Mentzena zebrał 250 tysięcy podpisów (do rejestracji wymagane jest 100 tysięcy). Stało się to – jak twierdzi jego sztab – „w niespełna dwa tygodnie”. Przypomnijmy, iż Sławomir Mentzen jako pierwszy kandydat, jeszcze w sierpniu 2024 r. zapowiedział też swój start w wyborach prezydenta RP.

Tymczasem PKW przyjmuje zgłoszenia i rejestruje kolejne komitety wyborcze kandydatów – potrzeba do tego tysiąca podpisów. Do tej pory (stan na 5 lutego) zarejestrowała 14 komitetów. Wybory prezydenckie tym różnią się od innych, że formalnie rzecz biorąc komitety wyborcze mogą być tworzone wyłącznie przez wyborców, a nie przez partie polityczne czy ich koalicje. Stąd w nazwie komitetu występuje tylko imię i nazwisko kandydata/kandydatki, choć najczęściej stoją za nimi oczywiście określone partie, ugrupowania, koalicje, stowarzyszenia itd.

Stale przybywa też kandydatów. Po raz trzeci z rzędu wystartować chce np. Paweł Tanajno (w 2015 r. zdobył 0,20 proc. głosów, a w 2020 r. – 0,14 proc.) Jak dotąd, zamiar kandydowania w wyborach prezydenta RP zgłosiły następujące osoby (lista według alfabetycznej kolejności nazwisk):

Artur Bartoszewicz (bezpartyjny)

Magdalena Biejat (Nowa Lewica)

Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej)

Katarzyna Cichos (bezpartyjna)

Szymon Hołownia (Trzecia Droga)

Dawid Jackiewicz (Ambitna Polska)

Marek Jakubiak (Wolni Republikanie)

Wiesław Lewicki (Normalny Kraj)

Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju)

Sławomir Mentzen (Konfederacja Wolność i Niepodległość)

Jacek Murański (bezpartyjny)

Karol Nawrocki (popierany przez PiS)

Wojciech Papis (stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość)

Joanna Senyszyn (bezpartyjna, wcześniej PPS i SLD)

Krzysztof Stanowski (bezpartyjny)

Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski)

Piotr Szumlewicz (Związkowa Alternatywa)

Paweł Tanajno (Polska Liberalna Strajk przedsiębiorców)

Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska)

Marek Woch (Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni Samorządowcy)

Adrian Zandberg (partia Razem)

Termin powiadomienia PKW o utworzeniu komitetu kandydata upływa 24 marca. Z kolei do 4 kwietnia, do godz. 16, można zgłaszać wniosek o rejestrację kandydata (bariera 100 tys. podpisów najpewniej ograniczy stawkę pretendentów). Data ogłoszenia przez PKW danych o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta to 28 kwietnia.

Wybory odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.