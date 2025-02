Dziewczęta i chłopcy z PSP 12 ze Stalowej Woli awansowali do finału wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym.

W Rudniku odbył się finał rejonowy IMS, w którym do rywalizacji przystąpili zwycięzcy eliminacji miejsko-gminnych i powiatowych. Walczyli o dwa miejsca premiowane awansem do finału wojewódzkiego. Zarówno wśród dziewcząt, jak i wśród chłopców, bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci stalowowolskiej „dwunastki”, zwyciężając we wszystkich meczach po 3:0. Z miejsc drugich awans wywalczyły zespoły PSP 4 Tarnobrzeg.

Drużyna dziewcząt PSP 12 występowała w składzie: Amelia Kramek, Karolina Gątarz, Julia Gątarz, Nikola Jamborowicz. Drużyna chłopców: Aleksander Łukasik, Jakub Hawrylak, Miłosz Nadbereżny, Dawid Bielecki.