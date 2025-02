Wystawa malarstwa Jarosława Modzelewskiego i Marka Sobczyka zagości od 15 lutego 2025 w Galerii TŁO w MDK w Stalowej Woli. Prace są efektem wspólnotowego tworzenia, dla którego artyści przez półtora roku korzystali z mieszkania, pracowni-jaskini przy ulicy Targowej w Warszawie.

Powstało 27 prac, które premierowo można było przez trzy dni kwietnia 2024 r. oglądać w miejscu ich narodzin. Projekt i wystawę artyści zatytułowali Schizmogeneza [Jaskinia]. W Stalowej Woli, „jaskinię´” dla swoich prac nazwali „szklaną pułapką”.

O tym dlaczego Modzelewski i Sobczyk zdecydowali się na kolejne wspólne tworzenie, jak malarski dialog przebiegał, co w efekcie powstało, doskonale przedstawia obszerny katalog, (wszystkie 27 obrazów plus teksty), podsumowujący „Schizmogenezę”.

Oto kilka cytatów z tegoż wydawnictwa: „We dwóch w jaskini jest raźniej, jest wzajemne ubezpieczenie (…) W tej jaskini zazwyczaj Marek przynosił pomysł, skład obrazu, rozrysowywał go, a ja kolorowałem”, „Marek widzi obraz tam, gdzie ja nie widzę. Dla mnie to są odkrycia, dzięki którym malowanie nieustannie zadziwia”, „praca nad wspólnymi obrazami, trwa 42 lata, i to, że teraz pojawia się jaskinia, jako pojęcie, też schronienie dla tej wciąż na nowo możliwej pracy, może pokazać, że poszerzy się pole naszego wspólnego malowania”.

Warto zaznaczyć, iż obrazy–ikony Jarosława Modzelewskiego i Marka Sobczyka w styczniu 2024 roku wkomponowane zostały we wnęki ścian foyer MDK w Stalowej Woli. Podczas wernisażu wystawy „Szklana pułapka – Stalowa Wola [Jaskinia]”, oprócz autorskiego oprowadzania, możemy się spodziewać również rozmowy z artystami na temat obrazów zdobiących na stałe wnętrze MDK.

Cytaty pochodzą z katalogu wydanego przy okazji wystawy Jarosława Modzelewskiego i Marka Sobczyka w Fundacji MAMMAL Schizmogeneza [Jaskinia], Redakcja: Mateusz Falkowski, Marek Sobczyk. Katalog będzie można zakupić podczas trwania wystawy w Galerii TŁO.

Otwarcie wystawy 15 lutego 2025, godz. 18.00. Wstęp wolny.