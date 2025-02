WP-Transfer nie dokończy rozgrywek SWVA bez straty seta. „Zatroszczył się” o to w zaległym meczu z 14 grudnia Leśnik Sagitarius Nisko. Na więcej lider „gajowym” już tego dnia nie pozwolił. Wygrał dwie kolejne partie i dopisał dziesiąte zwycięstwo.

Sensacyjnie zaczęło się drugie spotkanie, ale wicelider bardzo szybko opanował sytuację na parkiecie i zakończył mecz po czterech setach.

W lidze koszykarzy dobrze prezentujące się ostatnio Chytrusy z Lasu nie miały nic do powiedzenia w spotkaniu z Martwymi Pikselami. Wystarczy rzucić okiem na wynik końcowy. Także rezultat drugiego zaległego meczu oddaje to, co faktycznie działo się na boisku.

Teraz nastąpi ponad dwutygodniowa przerwa w rozgrywkach siatkarskich i koszykarskich.

SWVA. Mecze zaległe z 14 grudnia 2024 r.: WP-Transfer – Leśnik Sagitarius 3:1 (20:25, 25:20, 25:18, 25:19), Nxnet – Konzbud 1:3 (25:23, 14:25, 14:25, 21:25).

1. WP-Transfer 10 30 10 0 30-1

2. Konzbud 9 19 6 3 20-12

3. Art-Greg 9 18 7 2 21-16

4. Leśnik 10 13 4 6 9-21

5. BHP PPOŻ 10 4 1 9 7-27

6. Nxnet 10 3 1 9 9-29

10. kolejka, termin do uzgodnienia: BHP PPOŻ T.Mazur – Nxnet (10), WP–Transfer – Art-Greg (11.40), Konzbud – Leśnik Sagitarius (13.20).

SWBA. 9. kolejka: Chytrusy z Lasu Nisko – Martwe Piksele 52:90, Ełk Skład – HSW Narzędziownia 51:93, pauzowała Złota Generacja.

1. HSW Narzędziownia 9 15 6 3 582-478

2. Martwe Piksele 8 13 5 3 540-464

3. Chytrusy z Lasu 8 13 5 3 466-496

4. Złota Generacja 6 9 3 3 359-340

5. Ełk Skład 7 7 0 7 363-532

10. kolejka, termin do uzgodnienia:: Złota Generacja – HSW Narzędziownia (16), Chytrusy z Lasu – Ełk Skład (17.150, pauzują Martwe Piksele.