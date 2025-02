5 lutego br., odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Konrada Krzyżaka. W spotkaniu uczestniczył również Wicestarosta Józef Sroka, I Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Katarzyna Ożóg – Bąk i Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn.

Wśród zatwierdzonych na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania na 2025 rok w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg znalazły się dwie inwestycje Powiatu Niżańskiego: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1060 R Ulanów – Rudnik” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019 R Zarzecze – Pysznica–Rzeczyca Długa w miejscowości Zarzecze”.

Złożone wnioski, pod względem uzyskanej punktacji, znalazły się na 3 i 11 miejscu wśród zadań powiatowych zakwalifikowanych do dofinansowania w województwie podkarpackim.

Dzięki pozyskanym środkom, w latach 2025/2026 wykonane zostanie zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1060 R Ulanów – Rudnik” z dofinansowaniem w kwocie 12 483 792 zł (stanowi 60% wartości zadania), o łącznej wartości 20 806 320,66 zł. Pozostałe środki w kwocie 8 322 528,66 zł stanowią wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów – Rudnik na długości 3 145,87 mb poprawi stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych (WR-D-41-4), budowę drogi dla pieszych – 100,07 m, budowę ścieżki rowerowej – 3 040,30 m.

W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019 R Zarzecze – Pysznica – Rzeczyca Długa w miejscowości Zarzecze” przyznane dofinansowanie wynosi 3 743 601 zł (stanowi 60% wartości zadania), ogółem wartość projektu to 6 239 336,18 zł. Pozostałe środki w kwocie 2 495 735,18 zł stanowią wkład własny Powiatu Niżańskiego. Realizacja niniejszej inwestycji przewidziana jest na 2025 rok. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 1695 mb.

Zadanie obejmuje również przebudowę ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 1694 m.b., wykonanie utwardzonego pobocza; elementów odwodnienia; zatoki postojowej i peronu; zjazdów, oświetlonego przejścia dla pieszych oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Środki na realizację zadań drogowych pozyskały również gminy:

Nisko – na zadanie „Budowa drogi gminnej publicznej będącej kontynuacją drogi nr 102464R w msc. Nowosielec, w km 1+137,00 do km 1+682,00 oraz w km 2+827,29 do km 4+288,29” -1 909 592 zł, tj. 70 % wartości zadania;

Jeżowe – na zadanie: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 102312R od km 0+000 do km 0+168,40 oraz od km 0+000 do km 1+127,24 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci w miejscowości Jeżowe” – 2 928 705 zł, tj. 70 % wartości zadania.