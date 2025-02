Hala i korty Śląskiego Centrum Tenisa w Pszczynie okazały się szczęśliwe dla polskiej reprezentacji dziewcząt do lat 16. „Biało-czerwone” z Oliwią Sybicką z Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli w składzie, pokonały Mołdawię, Rumunię i Szwajcarię, i z pierwszego miejsca awansowały do finałowego turnieju Drużynowych Mistrzostw Europy, który w połowie lutego odbędzie się we francuskim Breście.