28 listopada 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy odbył się finał XXI Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II.

Tematem przewodnim tegorocznego przeglądu było hasło „Wzrastać w wartościach”, które znalazło odzwierciedlenie w pracach plastycznych oraz poetyckich przedstawionych przez uczniów. Na przegląd wpłynęło około 165 prac plastycznych i 72 wiersze.

– Kryteria oceniania były następujące: odniesienie do hasła „Wzrastać w wartościach” pod względem merytorycznym, natomiast pod względem technicznym i artystycznym prace oceniali specjaliści, pani Elżbieta Ferlejko ze Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli oraz artysta-plastyk Sylwester Lesiczka. Mamy dużo nagród, wiele wyróżnień i cieszymy się z tak licznego udziału w naszym przeglądzie – powiedziała dyrektor szkoły, Teresa Mierzwa.

Tradycyjnie obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym, a dalsza część uroczystości miała miejsce w szkole. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janina Sagatowska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Renata Knap, Wójt Gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz, dyrektorzy oraz przedstawiciele szkół noszących imię Jana Pawła II oraz finaliści przeglądu. W holu szkoły można było zwiedzać wystawę pokonkursową i dokładnie obejrzeć prace, które wzięły udział w przeglądzie. Odbyła się również część artystyczna przygotowana przez młodzież ze szkoły w Pysznicy. Po jej zakończeniu ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody laureatom.

Tegoroczny przegląd miał na celu propagowanie wśród uczniów nauczania i wzorca osobowego Jana Pawła II, a także uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzebę wychowania do uniwersalnych wartości. Motywowanie młodego pokolenia do wartościowego spędzania czasu oraz dostrzeganie znaczenia wartości w zachowaniu zdrowia psychicznego były równie ważne. Stworzono także płaszczyznę do rozwijania zainteresowań i promowania talentów dzieci.