Rozpoznanie przemocy wobec dziecka może być trudne nawet przez specjalistów, ponieważ dzieci czy młodzież często ukrywają swoje cierpienie, z powodu wstydu, lojalności wobec sprawcy, czy strachu przed odwetem. Jak ochronić najmłodszych przed przemocą, rozmawiano podczas konferencji powiatowej, która odbyła się w auli przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

19 listopada, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, powiat niżański wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku zorganizował II Powiatową Konferencję poświęconą zjawisku krzywdzenia dzieci.

– Dzieci mogą doświadczać krzywdzenia nie tylko ze strony bliskich. W przekazach medialnych coraz częściej słyszymy o przemocy ze strony rówieśników, także z grupy klasowej. Przemoc rówieśnicza to działania innych dzieci lub młodzieży, które są agresywne, zastraszające, poniżające lub szkodliwe wobec rówieśników. Krzywdzenie dzieci przez rówieśników najczęściej przybiera formę cyberprzemocy, czyli agresji realizowanej za pomocą internetu i mediów społecznościowych – powiedział Robert Bednarz, starosta niżański, otwierając konferencję. Jak zaznaczył, krzywdzenie dzieci jest nieakceptowalne w każdej formie i zawsze prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia i rozwoju dziecka.

Podczas konferencji zostały poruszone zagadnienia dostarczające niezbędnej wiedzy w celu rozpoznania dziecka krzywdzonego oraz jego ochrony. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Nisku, Marta Ciosmak, przedstawiła zjawisko krzywdzenia dziecka oraz prowadzone w tym zakresie badania. Natomiast Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Dorota Rabińska, zaprezentowała treści, które pomogą rozpoznać sygnały świadczące o tym, że dziecko doznaje krzywdy i wymaga wsparcia i pomocy. Psycholog Karolina Klimka mówiła o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, by odkryć to, co naprawdę się dzieje oraz jak rozmawiać z rodzicem dziecka, które doznało krzywdy.

Reagowanie na przemoc wobec dziecka jest nie tylko moralnym obowiązkiem, ale także prawnym wymogiem. Każdy, kto ma podejrzenia, że dziecko może doświadczać przemocy, powinien podjąć działania, aby je ochronić. Każda osoba, która ma wiedzę lub uzasadnione podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy, ma obowiązek zgłoszenia tego odpowiednim służbom, takim jak policja, ośrodek pomocy społecznej, szkoła czy przedszkole. Instytucje te powinny, w wypadku podjęcia informacji o przemocy wobec dziecka, założyć Niebieską Kartę. Procedurę Niebieskiej Karty przedstawiła młodsza aspirant Komendy Powiatowej Policji w Nisku Iwona Jarosz.

Skuteczna interwencja wymaga zrozumienia skomplikowanej natury krzywdzenia oraz podjęcia działań mających na celu ochronę dzieci, wsparcie ich w procesie zdrowienia oraz zapobieganie dalszej przemocy. Dlatego też przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka wymaga współpracy instytucji oraz zaangażowania lokalnej społeczności. Społeczność, która jest świadoma swojej roli w ochronie i wspieraniu dzieci, odgrywa kluczową rolę w budowaniu dzieciństwa bez przemocy. Każdy członek społeczności może przyczynić się do stworzenia lepszego, bezpieczniejszego świata dla dzieci.

Konferencja była odpowiedzią na Ogólnopolską Kampanię „Dzieciństwo bez Przemocy”. I Powiatowa Konferencja Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Powiecie Niżańskim odbyła się 24 listopada 2023 r., w Centrum Caritas Diecezji Sandomierskiej.