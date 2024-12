Trwają prace merytoryczne oraz remontowo-budowlane w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki w Nisku”.

Projekt będzie realizowany we współpracy z podmiotem branżowym: Stowarzyszeniem Polskich Energetyków oraz przedstawicielem przedsiębiorców: PGE Dystrybucja. Oferta edukacyjno-szkoleniowa BCU skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich, pracowników branż i innych osób dorosłych, w tym osób planujących przekwalifikowanie.

Jednym z działań promocyjnych na rzecz nowej placówki edukacyjnej, powstającej w ramach projektu na terenie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, był ogłoszony w czerwcu br. roku Konkurs na Logo BCU, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu niżańskiego.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięski projekt logo BCU, którego autorem jest Krzysztof Weber – uczeń niżańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego. Jego praca wyróżniła się wyjątkową oryginalnością, jak również najlepiej wpisała się w ideę Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki. Wyłoniona w ramach konkursu praca została, zgodnie z regulaminem konkursu, poddana profesjonalnej obróbce graficznej. Następnie logotyp został przedstawiony zwycięzcy konkursu.

– Inspirację czerpałem z logotypów, które pamiętam z młodości, kiedy to sklepy o różnych specyfikacjach miały jakieś charakterystyczne elementy w swoim logo, które nawiązywały do danej profesji sklepu. Stąd się również wziął pomysł na logo BCU – opowiada Krzysztof Weber.

Laureat wyznał, że największym wyzwaniem było znalezienie pomysłu i inspiracji do stworzenia logo. Również wymóg trzymania się ścisłych zasad konkursu i kolorów, które miały zostać użyte, zachowanie odpowiedniego balansu i przejrzystości kolorów także nie było łatwym zadaniem.

– Samym w sobie wyzwaniem było stworzenie loga, które będzie wykorzystywać placówka edukacyjna, co jednak często się nie zdarza, abyśmy, jako uczniowie, mieli możliwość stworzenia logotypu dla szkół w konkursach – opowiada. – Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i szczęśliwy, że moje logo zostało docenione przez komisję konkursową i wskazane, jako to, które najbardziej wpasowuje się w koncepcje założoną przez organizatorów.

Nowy logotyp Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki w Nisku ma być symbolem nowoczesnej edukacji zawodowej. Projekt uzyskał finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Otwarcie BCU, planowane jest na czerwiec 2025 roku.