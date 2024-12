W Publicznej Szkole Podstawowej im. „Szarych Szeregów” w Stalowej Woli odbyło się spotkanie podsumowujące udział w projekcie „Erasmus+”, w którym wzięło udział 15 nauczycieli z tej szkoły. Wyjechali do Hiszpanii, do Granady, gdzie uczestniczyli w zajęciach, które miały na celu przedstawienie i naukę innowacyjnych sposobów nauczania.

– Głównym celem wyjazdu był kurs metodyczny o niekonwencjonalnych metodach nauczania. Po kursie zwiedzaliśmy Granadę, poznawaliśmy kulturę Hiszpanii, język hiszpański i angielski. Jeśli chodzi o innowacyjne metody nauczania to poznaliśmy wykorzystanie warsztatów w formie grupowej, nie w ławkach, żeby dzieci jak najwięcej się ruszały. Uczyliśmy się wykorzystywania metody projektu, czyli przedstawianie zadań, prac za pomocą plakatu. Taką innowacyjną metodą są także różnego rodzaju gry terenowe. Nauczyciele uczestniczący w programie również mieli taką grę terenową, dzięki której poznaliśmy miasto. Wykorzystujemy to także teraz u nas. Robimy różne gry terenowe na terenie szkoły. Dzieci chętnie biorą udział w takiej pracy, dlatego że to jest coś innego, metody te integrują i zachęcają do pracy – powiedziała Joanna Bieleń, nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu w PSP nr 11 w Stalowej Woli.

Głównym celem całego projektu, w którym wzięli udział nauczyciele ze stalowowolskiej szkoły było nabycie kompetencji kluczowych oraz odkrywanie nowych metod nauczania.

Na spotkaniu podsumowującym byli obecni nauczyciele, którzy wzięli udział w projekcie, przedstawiciele i dyrektorzy pozostałych szkół ze Stalowej Woli oraz wiceprezydent Monika Pachacz-Świderska. Wszyscy zebrani mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami.

Organizatorzy spotkania przygotowali część artystyczną, dzieci wykonały piękną hiszpańską piosenkę doskonale wpisując się w wydarzenie.