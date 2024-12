Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż z dniem 1 stycznia 2025 roku zmianie ulegają stawki, normy oraz wzór deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym właściciele nieruchomości:

– na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy, instytucje, szkoły itp.) położonych na terenie Gminy Stalowa Wola są zobowiązani do 10 lutego 2025 roku do złożenia nowych (kolejnych) deklaracji,

– tzw. mieszanych, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady także są zobowiązani do 10 lutego 2025 roku do złożenia nowych (kolejnych) deklaracji.

Nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 9, pokój nr 2.

Więcej informacji na stronie internetowej Miasta Stalowa Wola pod adresem:

https://www.stalowawola.pl/pl/aktualnosci-gospodarki-odpadami/zmiany-od-stycznia-2025-r-wazne-informacje.html

Druki do pobrania pod adresem:

https://www.stalowawola.pl/pl/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami.html