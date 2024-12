Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli wymienia tomograf oraz aparaty RTG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. – To część większego projektu, dofinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach którego w naszym szpitalu przebudowie ulegnie podjazd dla karetek, a także zostanie zakupiona spora ilość sprzętu medycznego – mówi dyrektor Beata Barcicka-Kłosowska.

Niektóre urządzenia z tej puli, jak np. dwa nowoczesne aparaty do badań USG, trafiły do szpitala w pierwszej połowie roku i są już używane do wykonywania badań. Teraz nadszedł czas na kolejne urządzenia służące diagnostyce pacjentów trafiających m.in. do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jak i pozostałych oddziałów. W najbliższym czasie, w Pracowni Diagnostyki Obrazowej pojawią się więc nowe aparaty rentgenowskie, a także tomograf komputerowy.

– To dla nas bardzo istotne, ponieważ tomograf którym dysponowaliśmy dotychczas, ma już 10 lat i w ostatnim czasie często ulegał awariom. A w związku z tym, że producenci sprzętu medycznego zabezpieczają części zamienne tylko przez 10 lat, przez co trudno jest je zdobyć, mieliśmy trudności z serwisowaniem tego urządzenia. Zresztą obecnie znowu uległo awarii. Dlatego też nowy tomograf to sprzęt, którego bardzo w naszym szpitalu potrzebujemy – tłumaczy Jolanta Mazur, z-ca dyrektora szpitala ds. administracyjno – eksploatacyjnych. Wymiana aparatów rentgenowskich nie będzie bardzo skomplikowana, dzięki czemu w szpitalu ciągłość badań RTG zostanie zachowana, zwłaszcza, że jeden z nowo kupowanych aparatów jest urządzeniem mobilnym.

Dużo większym wyzwaniem jest natomiast wymiana tomografu komputerowego, gdyż jest to duży i skomplikowany sprzęt.

– Usunięcie starego oraz montaż nowego tomografu, a następnie uruchomienie go, zajmie kilka tygodni. Zakładamy, że nowy tomograf będzie pracował już od połowy stycznia. Aby jednak zachować dostęp do badań tomograficznych, zamierzamy wypożyczyć mobilny tomograf w kontenerze – zapowiada Beata Barcicka-Kłosowska.

Wspomniane urządzenie powinno pojawić się w stalowowolskiej lecznicy w połowie grudnia. W związku z realizacją opisanych inwestycji, pacjenci zgłaszający się na badania do Pracowni Diagnostyki Obrazowej muszą się niestety liczyć z chwilowymi niedogodnościami. – Zrobimy jednak wszystko, aby były jak najmniejsze i trwały jak najkrócej. Badania ultrasonograficzne przebiegają bez zakłóceń, natomiast badania rentgenowskie będą zabezpieczone dla pacjentów aktualnie hospitalizowanych. Natomiast pacjenci ambulatoryjni na czas trwania prac remontowych oraz montażu nowych urządzeń, będą kierowani do placówek, z którymi nasz szpital zawarł umowę. Ale już w styczniu, cała Pracownia Diagnostyki Obrazowej wróci do normalnego funkcjonowania. Z tą tylko różnicą, że w całości będzie już wyposażona w najnowsze urządzenia do badań – mówi dyrektor Beata Barcicka-Kłosowska.