Końcem listopada rozpoczęliśmy 53. Plebiscyt „Sztafety” na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2024. Podobnie jak w latach ubiegłych, wybierzecie zwycięzców 4 kategorii: Najpopularniejszy Sportowiec Stalowej Woli za rok 2024, Talent Roku 2024, Trener Roku 2024 i Najlepszy Master 2024.

Wśród kandydatów do zwycięstwa w głównej kategorii są medaliści seniorskich, młodzieżowych i juniorskich mistrzostw Polski, także zawodowy bokser ze Stalowej Woli walczący dla grupy KnockOut Promotions i wyróżniający się zawodnicy stalowowolskich drużyn biorących udział w seniorskich rozgrywkach ligowych, czyli piłkarze Stali, która w tym roku awansowała do Betclic 1 ligi oraz koszykarze „Stalówki”, którzy po 3 latach wrócili do 2 ligi.

Wskazując sportowców braliśmy pod uwagę tylko tych, którzy reprezentowali Stalową Wolą przez cały rok 2024.

Najliczniejsze grono stanowią lekkoatleci. Jest ich 10. Piłkarzy 6, po 3 reprezentantów ma: koszykówka i sport motoryzacyjny, a po 1: boks, brazylijski jui jitsu, tenis i modelarstwo samolotowe.

W gronie kandydatów do zwycięstwa w kategorii Najlepszy Master znaleźli się seniorzy-amatorzy, którzy brylowali w zawodach ogólnopolskich i zagranicznych, a w kategorii Talent Roku są wyłącznie 15-latkowie; dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2009. Do zwycięstwa w kategorii Trener Roku 2024 nominowaliśmy 8 szkoleniowców.

Zwierzyk w pierwszym, Lechoszest w pięćdziesiątym

Laureatem pierwszego plebiscytu był w 1970 roku tenisista stołowy Zygmunt Zwierzyk. Ze Stalą dwukrotnie wywalczył trzecie miejsce w 1 lidze. Drugą lokatę zajął bokser Roman Gotfryd, a trzecie koszykarka Stali, Halina Wyka. Pomysłodawcą zorganizowania plebiscytu sportowego był Bogusław Kwiatkowski, korespondent „Tempa Socjalistycznego” – zakładowej gazety Huty Stalowa Wola.

Triumfatorem jubileuszowego 10. plebiscytu był szybownik Aeroklubu Stalowowolskiego, 8-krotny mistrz i 3-krotny wicemistrz Polski – Stanisław Kluk. Dwa lata później ustanowił rekord w odległości w przelocie po trasie trójkąta wynoszący ponad 983 km.

10 lat później 20. plebiscyt wygrała, najbardziej utytułowana zawodniczka w historii stalowowolskiego tenisa, wielokrotna mistrzyni Polski młodziczek, kadetek, juniorek i seniorek, reprezentanta Polski – Ewa Żerdecka.

W roku 2022 ogłoszono wyniki 50. Plebiscytu. Zwyciężyła bokserka Stali Stalowa Wola Boxing Team, Roksana Lechoszest – wicemistrzyni Polski seniorek w wadze do 63 kg i młodzieżowa wicemistrzyni Polski w wadze do 66 kg.

Przed rokiem fanfary zagrały dla Krzysztofa Farasia

Przed rokiem zwycięzcą 53. plebiscytu został Krzysztof Faraś – kierowca wyścigowy reprezentujący Automobilklub Dolina Sanu Stalowa Wola. Uczestnik Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy zdobył 2955 pkt i wyprzedził trzech koszykarzy Stali: Łukasza Krzeka, Mateusza Łabudę i Aleksandra Jadasia. Kolejne dwa miejsce zajęli lekkoatleci: Jakub Bembenek i Kornelia Butryn, na 7. pozycji znalazła się tenisistka Oliwia Sybicka, na 8. modelarz samolotowy, Wojciech Drzymała, na 9. lekkoatletka Paulina Zawół, a na 10. Roksana Lechoszest (boks).

Trenerem Roku 2023 Czytelnicy „Sztafety” wybrali Rafała Partykę. Kategorię Talent Roku 2023 wygrał koszykarz Stali, Bartłomiej Malecki, a w kategorii Najlepszy Master 2023 triumfował pływak Motyla MOSiR Senior – Robert Baran, drugie miejsce zajął Stanisław Łańcucki, a trzecie Paweł Kunysz.

Jak głosować?

Głosowanie odbywa się tylko i wyłącznie na kuponach drukowanych w „Sztafecie”, które należy dostarczyć do naszej redakcji w budynku Dyrekcji PKS przy ul. Ofiar Katynia 30 (parter) lub wysłać pocztą na adres: Wydawnictwo „Sztafeta” Sp. z o.o., ul. Ofiar Katynia 30, 37-450 Stalowa Wola (o ważności kupony decyduje data stempla pocztowego).

Uwaga! Poszczególne kupony będą ważne tylko przez 6 kolejnych dni po ich ukazaniu się w gazecie (pod każdym kuponem na dole umieszczona jest informacja o terminie ważności kuponu) i tylko wtedy, kiedy wszystkie rubryki będą wypełnione w całości (pełna „dziesiątka” Najpopularniejszych Sportowców, trzech Mastersów oraz Talent i Trener). Ostatni kupon wydrukujemy 23 stycznia 2025 r. i ten kupon będzie ważny jedynie przez dwa dni. Piątek, 24 stycznia będzie ostatnim dniem plebiscytu, którego wyniki ogłosimy 1 lutego podczas Balu Sportowca w „Dworze Galicja”.

Kandydaci w kategorii Najpopularniejszy Sportowiec Stalowej Woli w roku 2024

1. Jakub Banach – piłkarz 1-ligowej Stali. Jesienią kapitan drużyny, występujący najczęściej na prawej lub na środku obrony, lubi zapędzać się pod bramkę przeciwnika.

2. Wojciech Baran – koszykarz 2-ligowej Stali. Waleczność i nieustępliwość to drugie i trzecie imię 17-letniego niskiego skrzydłowego, który szybko stał się „piątkowym” graczem

3. Artur Brzozowski – chodziarz KKL Stal, mistrz Polski na 20 km i brązowy medalista MP na 10 km, uczestnik igrzysk Olimpijskich w Paryżu (27. miejsce w chodzie na 20 km).

4. Natalia Cygan – lekkoatletka KKL Stal. Wicemistrzyni Polski juniorek do lat 20 w biegu na 3000 m z przeszkodami, złota medalista w sztafecie 4×400 m w kategorii U 18.

5. Wojciech Drzymała – modelarz samolotowy. Zawodnik Aeroklubu Stalowowolskiego i modelarni MDK w Stalowej Woli zdobył mistrzostwo Polski Modeli Szybowców Zdalnie Sterowanych, wyrzucanych z ręki – klasy F3K.

6. Aleksander Jadaś – koszykarz 2-ligowej Stali, występujący na pozycji silnego skrzydłowego bądź środkowego, miał duży udział w awansie

7. Krzysztof Faraś – kierowca wyścigowy Automobilklubu Dolina Sanu Stalowa Wola, 3. zawodnik 13. rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski w Szczawne–Kulaszne, czwarty w klasyfikacji generalnej GSMP w najliczniejszej kategorii 5B.

8. Łukasz Furtak – piłkarz 1-ligowej Stali. Od dłuższego już czasu jest zawodnikiem, od którego rozpoczyna się ustalania wyjściowej jedenastki. W roku 2024, do dzisiaj, zagrał dla „Stalówki” 3373 minut.

9. Adam Goński – kierowca rajdowy. W kończącym się sezonie 2024 wywalczył tytuł pierwszego wicemistrza w najbardziej prestiżowym w Polsce Orlen Super Race oraz zdobył pierwsze miejsce w Pucharze Can AM.

10. Jakub Górski – piłkarz 1-ligowej Stali. To jego dwa trafienia w spotkaniu wyjazdowym z KKS Kalisz zapewniły naszej drużynie pierwszoligowy awans. Pozycja na boisku: pomocnik lub środkowy napastnik.

11. Jakub Kowalski – piłkarz 1-ligowej Stali. Kapitan zespołu, który miał spory udział w dwóch kolejnych awansach. Najczęściej występuje na prawej stronie boiska, w obronie lub pomocy.

12. Maciej Łabuda – koszykarz 2-ligowej Stali. Najbardziej doświadczony i ograny w lidze zawodnik, zdobywający dużo punktów po rzutach „za trzy”. Ambicji mogą się od niego uczyć młodsi gracze.

13 .Paweł Łokaj – grappler FightSports Stalowa Wola, mistrz Polski BJJ juniorów w wadze +89,3 kg, zdobywca brązowego medalu w XI Grand Prix Polski w seniorach, niebieski waga – 88,3.

14. Jakub Niemiec – kierowca wyścigowy Automobilklubu Stalowa Wola. Rajdowy wicemistrz Południa w klasyfikacji generalnej i w klasie RN1 wspólnie ze swoim pilotem, Mateuszem Bodnakiem.

15. Maciej Paterek – koszykarz 2-ligowej Stali. 18-letni rozgrywający naszej drużyny, bardzo dobry w obronie i coraz skuteczniejszy w ataku.

16. Jacek Skrzeszewski – lekkoatleta KKL Stal, młodzieżowy wicemistrz Polski w biegu przełajowym na 2 km, tegoroczny zwycięzca Biegu Niepodległości.

17. Oliwia Sybicka – medalista mistrzostw Polski Młodziczek w grze pojedynczej i podwójnej, zwyciężczyni międzynarodowych turniejów kat. 1 we Włoszech, Hiszpanii, Bośni i Hercegowinie, Armenii

18. Sztafeta 4×400 m kobiet KKL Stal w składzie: Paulina Zawół, Blanka Machaj, Monika Zaręba, Julia Czarny. Złoty medal OOM – mistrzostwach Polski do lat 18.

19. Sztafeta 4×200 m mikst KKL Stal w składzie: Marek Grykałowski, Kornelia Butryn, Jakub Bembenek, Natalia Cygan, brązowy medal MP w kategorii U 18.

20 .Damian Urban – piłkarz 1-ligowej Stali, występujący najczęściej na prawej obronie lub prawej pomocy. 22-latek obdarzony jest mocnym i precyzyjnym strzałem z obydwu nóg.

21. Patryk Zaucha – piłkarz 1-ligowej Stali, występujący najczęściej w roli lewego wahadłowego. Dobrze wyszkolony technicznie, jesienią grał we wszystkich meczach „Stalówki”.

22. Tobiasz Zarzeczny – bokser, wychowanek Stali reprezentujący w zawodowym ringu grupę KnockOut Promotions. W roku 2024 dopisał do swojego konta 5,6 i 7 wygraną na zawodowym ringu.

Kategoria Trener Roku 2024

I. Mirosław Barszcz – trener lekkiej atletyki w KKL Stal, specjalizujący się w biegach na średnich dystansach. W tym roku aż 10 jego zawodników stanęło na podium mistrzostw Polski

II. Paweł Drapała – trener lekkiej atletyki w KKL Stal, specjalizujący się w konkurencjach rzutowych. Jego podopieczna Tola Kiedrzyńska wywalczyła „złoto” w mistrzostwach Polski do lat 16.

III. Paweł Kunysz – trener brazylijskiego jiu jitsu w FightSports Stalowa Wola. Jego zawodnicy przywozili medale z najważniejszych imprez krajowych i stawali na podium prestiżowych turniejów zagranicznych

IV. Rafał Partyka – trener koszykarskich drużyn Stali. Były znakomity koszykarz prowadzi pierwszy zespół, który wiosną wywalczył awans do 2 ligi, a także drużynę juniorów.

V. Ireneusz Pietrzykowski – trener piłkarski Stali, z którą wywalczył w czerwcu długo oczekiwany awans do I ligi. Jest w tej chwili najdłużej pracującym szkoleniowcem na zapleczu polskiej Ekstraklasy.

VI. Włodzimierz Pikulski – wieloletni trener-koordynator w MKT Stalowa Wola. Jego zawodniczka Oliwia Sybicka to medalista mistrzostw Polski młodziczek i zwyciężczyni kilku najwyższej rangi turniejów zagranicznych w singlu i deblu.

VII. Mirosław Sroka – trener siatkówki, który od wielu lat nie prowadzi z powodzeniem dziewczęce zespoły młodzieżowe Vegi SiR Stalowa Wola i który znakomicie sprawdza się w roli organizatora siatkarskich turniejów.

VIII. Beniamin Zarzeczny – trener bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team. Jego młodzi podopieczni zrobili w mijającym roku olbrzymie postępy, a dowodem tego są ich zwycięstwa w turniejach organizowanych w Polsce.

Najlepszy Master 2024

1. Arkadiusz Berwecki – pływak Motyla Master Stalowa Wola, podwójny brązowy medalista ME w Sarajewie w pływaniu w kat. wiek. 50-54 l., multimedalista letnich mistrzostw Polski.

2. Jacek Garbacik – triathlonista SKB Stalowa Wola, mistrz Polski na dystansie sprint (pływanie 750 m, rower 20 km, bieg 5 km) w kat. M-55, reprezentant Polski w MŚ w Hiszpanii.

3. Maciej Hasiak – zawodnik Stalowowolskiego Klubu Biegacza. Podczas letnich mistrzostw Polski we Włocławku zdobył złoty medal w biegu na 3000 m z przeszkodami.

4. Włodzimierz Jarzyna – pływak Motyla Master Stalowa Wola. Jeden z najlepszych w Polsce zawodników stylu grzbietowego w kategorii wiekowej powyżej 75 lat.

5. Daniel Karkoszka – bilardzista Top-Ten Stalowa Wola. Kapitan drużyny, która zapewniła sobie awansu do turnieju barażowego o wejście do I ligi.

6. Tomasz Kosiński – bilardzista Top-Ten Stalowa Wola. Czołowy zawodnik zespołu, który wywalczył awans do turnieju barażowego o wejście do I ligi.

7. Paweł Kunysz – reprezentant FightSports Stalowa Wola, dwukrotny srebrny medalista międzynarodowego turnieju w Brazylii Campo Grande w kategorii wagowej 94 kg.

8. Paweł Kraśnicki – grappler FightSports Stalowa Wola. Amatorski mistrz świata ADCC w kat. wiek. +40 w wadze do 98,9 kg, podwójny brązowy MP No Gi Jiu Jitsu w wadze do 97,5 kg.

9. Maria Petecka – pływaczka Motyla Master Stalowa Wola. W letnich mistrzostwach Polski w Lublinie wywalczyła sześć medali w kategorii wiek. 55-59 l.

10. Krzysztof Pawłowski – pływak Motyla Master Stalowa Wola, zdobywca dwóch medali brązowych letnich mistrzostw Polski w sztafetach 4×00 m st.dowolnym i 4×50 m st. zmiennym.

11. Piotr Rochowski – reprezentant SKB Stalowa Wola, czwarty zawodnik MP w triathlonie na dystansie Super Sprinterskim w kat. wiek. M-60, reprezentant Polski w 3-Länder-Marathon.

12. Małgorzata Siembida – biegaczka SKB Stalowa Wola. Halowa mistrzyni Polski Masters w biegu na 3000 m i wicemistrzyni w biegu na 1500 m w kat. wiek. K-45.

13. Anna Sojka – zawodniczka SKB Stalowa Wola. Złota medalistka halowych mistrzostw Polski Masters w Toruniu w chodzie na 3000 m

14. Michał Szumełda – zawodnik FightSports Stalowa Wola. Srebrny medalista MP No Gi Jiu Jitsu w kategorii master 3 purpurowy i brązowy w kategorii master 2 purpurowy w wadze do 91,5 kg.

Talent Roku 2024

I. Milena Basińska (KKL Stal) – mistrzyni Polski U 16 w biegu na 300 m i brązowa medalista w biegu na 100, mistrzyni Polski w sztafecie 4×200.

II. Maciej Bąk (Stal PSA) – jeden z najlepszych i najskuteczniejszych piłkarzy drużyny juniorów młodszych, w 14 meczach jesiennych zdobył 18 goli i zanotował 11 asyst.

III. Tola Kiedrzyńska (KKL Stal) – podczas Małego Memoriału J.Kusocińskiego w Białymstoku, będącym MP do lat 16 wywalczyła złoty medal w rzucie młotem.

IV. Natalia Krupa (KKL Stal) – mistrzyni Polski w sztafecie 4×100 m do lat 16 oraz brązowa medalistka mistrzostw Polski w sztafecie 4×200 m U 16.

V. Nikola Janiec (KKL Stal) – mistrzyni Polski w sztafecie 4×100 m do lat 16 oraz brązowa medalistka mistrzostw Polski w sztafecie 4×200 m U 16.

VI. Paulina Latawiec (Motyl SiR) – czołowa „żabkarka” w swojej kategorii wiekowej w województwie podkarpackim, każde zawody kończy na miejscach medalowych lub punktowanych.

VII. Nikadim Malynovskyi (ZKS Stal) – czołowy zawodnik i strzelec drużyny juniorów Stali do lat 17, najskuteczniejszy gracz zespołu w tegorocznych ćwierćfinałach MP kadetów do lat 15.

VIII. Jakub Tkacz (Stal Boxing Team) – Zwycięzca międzynarodowych turniejów Pucharu Karpat w Stalowej Woli, Dębicy i Rzeszowie w kategorii kadeta w wadze do 63 kg.

IX. Damian Stadnik (FightSports) – brązowy medalista mistrzostw Polski BJJ w kat. junior młodszy i złoty medalista Grand Prix Polski w wadze do 55 kg.

X. Olaf Szumełda (KKL Stal) – brązowy medalista finału ogólnopolskiego „Lekkoatletyka dla Każdego” w biegu na 100 m i w sztafecie woj.podkarpackiego 8×200 m.

XI. Weronika Urban (ZKS Stal) – liderka zespołu juniorek do lat 17, najskuteczniejsza zawodniczka sezonu 2024/25 w rozgrywkach ligi lubelsko-podkarpackiej.

XII. Amelia Wargala (Vega SiR) – liderka zespołu juniorek do lat 17, najskuteczniejsza zawodniczka sezonu 2024/25 w rozgrywkach ligi lubelsko-podkarpackiej.