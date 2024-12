Dzisiaj, 3 grudnia, w Rzeszowie zostanie podpisana umowa na realizację prac projektowych i robót budowlanych drogi wojewódzkiej obsługującą specjalną strefę ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli. Efektem będzie nowy odcinek drogi wojewódzkiej o parametrach klasy GP i długości 12,36 km między S19 a ul. Bojanowską w Stalowej Woli.

Wartość całego zadania to przeszło 360 mln zł. Inwestycja prowadzona będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja potrwa 43 miesiące od daty podpisania umowy.

Celem inwestycji jest dalszy rozwój i poprawa komunikacji terenów istniejącego Strategicznego Parku Inwestycyjnego EURO-PARK Stalowa Wola poprzez wybudowanie drogi obsługującej strefę, skomunikowanie terenów przeznaczonych przez lokalne gminy pod tereny inwestycyjne, umożliwienie zagospodarowania i rozwoju terenów przyległych do planowanego odcinka drogi, skrócenie czasów przejazdu do stref ekonomicznych zlokalizowanych w obrębie drogi, odciążenie Niska od ruchu generowanego przez strefy ekonomiczne, rozwój gospodarczy regionu.

3 grudnia br. marszałek Władysław Ortyl, dyrektor PZDW Piotr Miąso oraz prezes firmy Antex II Sp. z o.o. Michał Hudaszek, podpiszą umowę na realizację prac projektowych i robót budowlanych pn. „Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli”, której wartość wynosi ponad 308 515 416,13 złotych. Zadanie ma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 250 milionów złotych. Wartość całego zadania wynosi 362 891 306 zł. Koszty wykupu gruntów, obsługi inżyniera kontraktu oraz około kontraktowe takie jak waloryzacja, pokryte będą z budżetów: Województwa Podkarpackiego, Gminy i Miasta Nisko, Gminy Stalowa Wola oraz Powiatów Niżańskiego i Stalowowolskiego – w sumie 112 891 306 milionów złotych.

Udział samorządów w finansowaniu zadania: Województwo Podkarpackie 69 891 306 zł, Gmina Stalowa Wola 30 000 000 zł, Gmina i Miasto Nisko 6 500 000 zł, Powiat Stalowowolski 3 500 000 zł, Powiat Niżański 3 000 000 zł.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polega na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz realizacji robót budowlanych. Okres realizacji wynosi 43 miesiące od daty podpisania umowy. Inwestycja planowo zakończona będzie w 2028 roku.

Podstawą zadania jest opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy. Efektem będzie nowy odcinek drogi wojewódzkiej o parametrach klasy GP i długości 12,36 km między S19 a ul. Bojanowską w Stalowej Woli.

Kontrakt podzielony jest na 3 zadania:

– budowa drogi o długości 2,8 km od skrzyżowania z DW 872,

– budowa drogi o długości 3,5 km od skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Bojanowska),

– budowa drogi o długości 6,06 km od skrzyżowania z DW 872 do skrzyżowania z DW 878 (dawniej DK77/DK19) koło węzła S19 Nisko Południe.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: budowę drogi dwujezdniowej po nowym śladzie o parametrach GP, przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z projektowaną drogą, budowę skrzyżowań z drogami publicznymi, w tym m.in. budowę rond, budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym projektowanej drogi, budowę i przebudowę istniejących zjazdów, budowę nowych obiektów inżynierskich, budowa przejść dla zwierząt, budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, budowę zatok autobusowych, budowę systemu odwodnienia terenu, budowę urządzeń ochrony środowiska, w szczególności: przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniami, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych, budowę infrastruktury technicznej: oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowa, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla

skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, wykonanie zieleni drogowej.

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekty rozwijające strefy przemysłowe na terenie województwa podkarpackiego: w Mielcu, Stalowej Woli, Żurawicy k. Przemyśla i Rogoźnicy/Jasionki k. Rzeszowa. Wybudowane zostaną nowe odcinki dróg, które wraz z przebudowanymi w ramach zadań drogami, zwiększą dostępność transportową do i w strefach przemysłowych. Wszystkie wymienione zadania otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie „Rozbudowa DW 872 Nowa Dęba – Nisko” realizowane jest w sąsiedztwie inwestycji PZDW rozpoczął realizację inwestycji „Rozbudowa DW 872 Nowa Dęba – Nisko”. Place budowy dwóm Wykonawcom zostały przekazane i obecnie rozpoczynają się prace przygotowawcze. W 2025 roku ruszą pełne roboty drogowe. Inwestycja zakończona ma być w 2026 roku i obejmuje ok. 32 km odcinek drogi od skrzyżowania z DK9 (ul. Bieszczadzka) w Nowej Dębie do skrzyżowania z ulicą Sandomierską w Nisku. Przewidziano budowę skrzyżowania i odcinka wlotu drogi do Strategicznego Parku Inwestycyjnego EURO-PARK w Stalowej Woli czyli połączenia drogi wojewódzkiej nr 872 z drogą wojewódzką 878. Wartość zdania to 211 548 298 złotych i dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 199 948 000 zł.