Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu jest tym, czego oczekuje wiele ciężarnych kobiet. Ta procedura wciąż niestety jest niedostępna w wielu szpitalach. – Dlatego tym bardziej miło mi poinformować, że w naszym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym zaczęliśmy stosować znieczulenie zewnątrzoponowe porodów – mówi Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Znieczulenie zewnątrzoponowe stosuje się w celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu pacjentki podczas porodu siłami natury. Ta metoda znieczulenia jest uznana za „złoty standard” ze względu na swoją skuteczność i bezpieczeństwo, a w szczególności niewielki wpływ na rodzącą i dziecko. – Polega ona na podaniu leku znieczulającego bezpośrednio do przestrzeni zewnątrzoponowej, poprzez wkłucie na poziomie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Wskazaniem do podania znieczulenia jest wrażliwość pacjentki na ból, lub po prostu życzenie rodzącej. W zależności od potrzeb pacjentki i przebiegu porodu, lekarz anestezjolog podaje kolejne dawki leku znieczulającego do cewnika założonego do przestrzeni zewnątrzoponowej – tłumaczy Ewa Grygiel, lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

W stalowowolskim szpitalu ze znieczulenia zewnątrzoponowego przy porodzie kobiety mogą korzystać od listopada. Są już pierwsze pacjentki, które wykorzystały tę możliwość. – Poród to szczególny moment w życiu kobiety i szkoda byłoby, żeby kojarzył się jej później tylko z bólem. Można rodzić bez bólu i w komfortowych warunkach, a w naszym szpitalu staramy się to pacjentkom zapewnić. Stosujemy różne metody uśmierzania bólu porodowego, a znieczulenie zewnątrzoponowe jest kolejną z nich. Specjalnie w tym celu 7 naszych pań położnych ukończyło kursy kwalifikacyjne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii – mówi Beata Koń, pielęgniarka naczelna SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Jeszcze do niedawna, ciężarne kobiety z północnej części województwa podkarpackiego, które chciały skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego porodu, szukały go w rzeszowskich lecznicach. – Zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i również w naszym szpitalu wprowadziliśmy dla nich tę opcję. Bezpieczeństwo, ale właśnie też i komfort naszych pacjentek, są dla nas najważniejsze – mówi Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.