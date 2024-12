Krwiodawcy nie szukają uznania, nagród ani wdzięczności. Dla nich największą satysfakcją jest świadomość, że ich krew może ocalić życie innych. Stąd tak ważne jest, aby podziękować im za ten bezcenny dar i pokazać jak ważne jest to co robią. Bez tego cennego daru, wielu ludzi musiałoby na zawsze pożegnać się ze swoimi rodzinami.

II Niżańska Gala Krwiodawstwa zorganizowana przez Fundację Promocji i Kreatywności PiK, Powiat Niżański i Gminę i Miasto Nisko, odbyła się 22 listopada br. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”.

Uroczystość miała na celu podziękowanie wszystkim krwiodawcom z powiatu niżańskiego za wieloletnie zaangażowanie w bezinteresowną pomoc ratującą życie. Każdy przybyły na galę mógł poczuć się częścią większej społeczności, w której dobroczynność i pomoc bliźniemu są na pierwszym miejscu. Organizatorzy gali chcieli podkreślić, jak ważne jest wspieranie inicjatyw, które ratują życie i promują solidarność. Była to także doskonała okazja do nawiązania nowych znajomości oraz do wymiany doświadczeń związanych z krwiodawstwem.

Galę prowadził Plutonowy Dariusz Ligęza z HDK Legion przy JW w Nisku.

Jako pierwszy głos zabrał starosta niżański, Robert Bednarz, następnie drugi z organizatorów – burmistrz Gminy i Miasta Nisko, dr Konrad Krzyżak.

Podczas gali wręczono medale i wyróżnienia dla najbardziej zaangażowanych Honorowych Dawców Krwi (lista obok w ramce). Szczególne podziękowania oraz życzenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa skierowano do Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stalowej Woli, który od wielu lat nieprzerwanie wspiera krwiodawców w powiecie niżańskim. W gali uczestniczyli: Agata Kasprzycka, kierownik Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stalowej Woli, Mariusz Patrzyk, szef Grupy Wsparcia Humanitarnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie.

Organizację tegorocznej gali wsparły lokalne władze ze wszystkich gmin Powiatu Niżańskiego, a w gali uczestniczyli: starosta niżański Robert Bednarz, burmistrz Gminy i Miasta Nisko dr Konrad Krzyżak, I zastępca burmistrza Katarzyna Ożóg-Bąk, II zastępca burmistrza Adam Sikora, przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Paweł Tofil, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Tadeusz Handziak, burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, wójt Gminy Jarocin Tomasz Podpora.

Podczas gali ogłoszono także laureatów konkursu plastycznego „Dar życia – Kropla Krwi”. Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Ożóg-Bąk, I zastępca burmistrza Gminy i Miasta Nisko (przewodnicząca), Monika Majcher, UGiM Nisko, Katarzyna Zych, Powiat Niżański, Alicja Sochacka, Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku, Krzysztof K. Rzeszutko, prezes Fundacji Promocji i Kreatywności PiK, dokonała oceny, aż 294 prac zgłoszonych do konkursu. Zwycięzcy zostali uhonorowani podczas gali (lista nazwisk wraz z osobami wyróżnionymi w ramce obok).

Uroczystość została wzbogacona o koncerty instrumentalne młodych artystów. Przed publicznością wystąpili: Weronika Pieróg (skrzypce) z akompaniamentem Marka Szulikowskiego, Emilia Wyka (saksofon) oraz Anna Zaguła (flet) z akompaniamentem Justyny Sagan, Tomasz Barwa (fortepian), Amelia Szabat (skrzypce) z akompaniamentem Justyny Sagan.

Uczestnicy wydarzenia mogli również skosztować poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Szwedowianki” ze Szwedów.

– Serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji gali składamy pracownikom NCK „Sokół”, w szczególności dyrektorowi Radosławowi Maziarzowi oraz Dominikowi Maślachowi, pracownikom Miejskiej Biblioteki w Nisku, w szczególności Ewie Słomiany, pracownikom Wydziału Promocji Gminy i Miasta Nisko, w szczególności Monice Majcher, pracownikom Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego, w szczególności Katarzynie Zych, dyrektor regionalnej Unilink na Podkarpaciu, Agnieszce Dydak, Pawłowi Sikorze z S-Med, Bartoszowi Kaczorowskiemu z firmy Kamed, a także Agencji Ubezpieczeniowej KREZUT oraz wszystkim zaangażowanym osobom z jednostek gmin Powiatu Niżańskiego. Dziękujemy naszym patronom medialnym, w tym tygodnikowi „Sztafeta” – powiedział Krzysztof Rzeszutko,

prezes zarządu Fundacji Promocji i Kreatywności PiK.

Medale i wyróżnienia dla Honorowych Dawców Krwi otrzymali:

Tomasz Podpora

Renata Podpora

Anna Orzoł

Paweł Fila

Paweł Sikora

Tomasz Światowiec

Marek Obuchowski

Jacek Kowalski

Magdalena Ligęza

Dariusz Ligęza

Dariusz Rakoczy

Zdzisław Łuka

Paweł Śnieżek

Łukasz Kołacz

Damian Wyka

Roman Orzoł

Mariusz Pasierb

Piotr Kołacz

Aneta Mazurek

Grzegorz Sikorski

Mariusz Kłos

Wyróżnieni za Promocję Krwiodawstwa:

Andrzej Habigier

Anna Orzoł

Sylwia Głuszak

Aneta Mazurek

Agnieszka Dydak

Stowarzyszenie Motocykliści Rudnik nad Sanem

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku

Unilink S.A.

S-Med. Paweł Sikora

KAMED

Wyniki konkursu plastycznego „Dar życia – Kropla Krwi”

Kategoria I – żłobki i przedszkola:

I – Aleksandra Zaguła

II – Liliana Kozak

III – Jagoda Szas

Wyróżnienia: Igor Majowicz, Marcel Młynarski, Ewa Fitok, Klara Piziorska, Malwina Miszewska, Weronika Warchoł

Kategoria II – szkoły podstawowe klasy I-IV:

I – Anastazja Ludian

II – Lena Bieńko

III – Liliana Podpora, Agata Słoniec

Wyróżnieni: Daria i Igor Kruk, Barbara Fitoł, Hanna Smutek, Maja Dajnowska, Magdalena Markowicz, Kinga Łata, Antoni Wołek

Kategoria III – szkoły podstawowe klasy V-VIII:

I – Maja Bieńko

II – Antoni Pucko

III – Małgorzata Kordjak, Filip Wildanger

Wyróżnienia: Izabela Kozak, Marcelina Pucko, Oliwia Ryczko, Julia Serafin, Polina Święcicka, Karolina Sobiło, Oskar Herdzik

Kategoria IV – szkoły ponadpodstawowe:

I – Jakub Bednarz

II – Hanna Kazuborich

Wyróżnienia: Wioletta Szewc, Kajetan Nicałek, Nadzieya Bareiko