Przypominamy, że do 10 grudnia 2024 roku do OPS w Pysznicy można przynosić paczki przygotowane w ramach drugiej edycji akcji charytatywnej „Pysznicka Paczka”. Inicjatywa skierowana jest na wsparcie osób starszych, w wieku powyżej 65 roku życia oraz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Pysznica w okresie przedświątecznym, który jest czasem radości i dzielenia się z innymi.

Ideą akcji jest zbiórka darów rzeczowych i przekazanie ich w formie paczek. Celem akcji jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez zaproszenie do współpracy lokalnych instytucji publicznych, stowarzyszeń, parafii, organizacji samorządowych oraz firm i osób prywatnych.

– Mając na względzie potrzeby mieszkańców, trudności związane z niepełnosprawnością i samotnością chcielibyśmy obdarować około 20 osób. Z tego względu zwracamy się z prośbą do Państwa o włączenie się do akcji „Pysznicka Paczka – Życzliwe Święta” poprzez ufundowanie i przygotowanie paczek zawierających konkretne produkty spożywcze, chemiczne oraz tekstylne dla mieszkańców gminy Pysznica oraz przekazanie ich do OPS w Pysznicy w terminie do 10 grudnia 2024 roku. Szacunkowy koszt przygotowania takiej paczki wynosi minimum 200 zł – czytamy na stronie OPS w Pysznicy.

OPS podaje także listę produktów, które mogłyby znaleźć się w paczce: artykuły spożywcze, w tym: kawa, kawa zbożowa, kakao, herbata czarna, herbata owocowa, miód, dżem, owoce w słoiku lub w puszcze, owoce suszone, bakalie, czekolada, wyroby czekoladowe, słodycze; artykuły chemiczne, w tym: szampon do włosów, żel pod prysznic, balsam do ciała, krem do rąk, proszki, żele do prania, płyny do płukania, kosmetyki; artykuły tekstylne, w tym: pościel, koce, poduszki, kołdry, ręczniki.

W ramach akcji nie będą zbierane środki finansowe.

W 2024 roku wszelkich informacji dotyczących akcji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy – koordynatorzy akcji – Aneta Sagan, Agnieszka Szarama w godzinach od 7 do 15, tel. 786 024 416, 786 024 413 e-mail: ops@pysznica.pl