Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na „Najpiękniejszą ozdobę choinkową” . Konkurs jest prowadzony na terenie Gminy Zaleszany i trwa do 5.12.2024 r.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży przedszkolnych i szkolnych z gminy Zaleszany. Cele konkursu to pielęgnowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej, pobudzenie dziecięcej wyobraźni plastycznej, kształtowanie poczucia piękna, pobudzenie aktywności manualnej wśród dzieci, prezentacja najciekawszych prac dziecięcych. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej- (niewielkich rozmiarów), do ekspozycji na choince. Technika prac jest dowolna. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku dziecka dostępną na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach www. gok.zaleszany.pl oraz metryczkę zawierającą: imię i nazwisko uczestnika, nazwę i adres przedszkola/szkoły kategorię wiekową (kategoria I – przedszkolaki i kl. „0”, kategoria II – kl. I-III, kategoria III – kl. IV-VI, kategoria IV – kl. VII-VIII). Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie pracy konkursowej na adres Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach, Plac Kościuszki 4, 37-415 Zaleszany. Dozwolone jest zgłoszenie tylko jednej pracy konkursowej wykonanej własnoręcznie. Prace będą przyjmowane do 5 grudnia 2024r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gok.zaleszany.pl oraz Facebook’u najpóźniej w dniu 11.12.2024r.