We środę 27 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli odbyło się spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi. Wydarzenie zorganizowane przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stalowej Woli było okazją do wyróżnienia lokalnych krwiodawców.

– Rok był doskonały, było dobrze, a zrobiło się doskonale, dlatego, że mamy bardzo wielu krwiodawców, i z roku na rok liczba krwiodawców i ilość oddanej krwi wciąż się zwiększa. W tym roku do 18 listopada krew łącznie oddawało 2364 osoby, które oddały 2400 litrów krwi, z tego dawcy pierwszorazowi to około 300 osób – mówił prezes stalowowolskiego PCK Piotr Pacański.

Wśród dawców nie brakuje kobiet, bo krew oddaje około 40 proc. pań.

– Krwi nie możemy kupić, krew to jest dar życia jest bardzo potrzebna, dużo dzieci, dorosłych, osoby po wypadkach, po chorobach potrzebują krwi także to nic nie kosztuje, może troszeczkę boli, ale warto pomagać. Każda grupa krwi jest potrzebna – mówiła Agata Kasprzycka, kierownik oddziału PCK w Stalowej Woli.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK w Stalowej Woli liczy 740 krwiodawców i liczba ta stale rośnie.

– Zaczęło się z kolegami w liceum, jak skończyłem 18 lat pierwsze oddanie było na paszport, bo jeszcze nie miałem nawet dowodu i tak po prostu się ciągnęło i dobiłem do tej magicznej granicy 25 litrów i jadę dalej. Staram się regularnie oddawać krew bo wiem jakie to ma znaczenie. Mój ojciec potrzebował tej samej grupy co ja mam, widziałem jak ta krew była przetaczana – to jest magiczne jak widać ten worek, który pomaga komuś w potrzebie. Zachęcam nowych krwiodawców, żeby przychodzili do stacji bo warto – mówił Jakub Tetla.

Podczas spotkania zostali także nagrodzeni laureaci konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Każda kropla krwi się liczy”, który przeprowadził Oddział PCK w Stalowej Woli.