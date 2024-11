Zakończył się remont ulicy Ogrodowej w Stalowej Woli. Inwestycja pochłonęła ponad 2,2 mln zł. Przebudowie poddany został odcinek o długości 345 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1018R Agatówka-Stalowa Wola, a konkretnie fragmentu ulicy Ogrodowej na odcinku o długości 345 m, zakończyła się w listopadzie. Zakres rzeczowy zadania obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni jezdni i chodników, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz niezbędnych robót towarzyszących.

Prace nad przebudową ulicy Ogrodowej trwały w okresie od czerwca do października, natomiast w listopadzie nastąpił odbiór zadania. Wykonawcą robót było konsorcjum firm: lider – PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz partner – PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

– Inwestycja sfinansowana w większości ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. To część większego zadania, składającego się – oprócz przebudowy ulicy Ogrodowej, również z przebudowy fragmentu ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, która będzie miała miejsce w 2025 roku, a także remontu mostu na Sanie w ciągu ulicy Czarnieckiego, która to inwestycja już jest w trakcie realizacji, tylko została zawieszona na okres zimy. Łączne dofinansowanie na te trzy inwestycje, jakie otrzymał Powiat Stalowowolski, to aż 11,4 mln zł – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.