Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku w Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli odbył się Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie.

– Celem przeglądu było promowanie właściwych postaw wobec zdrowia, zachęcanie dzieci do zdrowego stylu życia, uprawiania sportu, umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu, promowanie uzdolnień muzycznych – mówi Bożena Dąbrowska, dyrektor Przedszkola nr 15.

W przeglądzie wzięły udział wszystkie stalowowolskie przedszkola.

Po prezentacji piosenek pełnych ciekawych „recept” na zdrowie nastąpiło wręczenie nagród dla wszystkich przedszkolaków, które z wielkim zaangażowaniem i radością przedstawiły swoje talenty wokalne.

Przegląd objął swoim patronatem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli. Nagrody wręczali wiceprezydent Monika Pachacz-Świderska, Joanna Pawłowska inspektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli, Małgorzata Wróblewska przewodnicząca Rady Rodziców oraz Bożena Dąbrowska dyrektor Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli.

Były to: komplet rakietek z piłką, skakanki z licznikiem, piłeczki sensoryczne do masażu, książeczki „Przygody Fenka – Samoocena” z serii Emocje. Dodatkowo Rada Rodziców ufundowała książeczki „Emilka i Maks na tropie wirusów i bakterii” oraz Stanisław Pieprzny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli ufundował nagrody dla każdego dziecka w formie gry „Od stóp do głów – zabawa i gimnastyka dla każdego smyka”. Były również pamiątkowe dyplomy. Przegląd przygotowały nauczycielki przedszkola: Katarzyna Fedak, Katarzyna Smotryś i Katarzyna Karczewska.

– Na przedszkolaków czekał pyszny poczęstunek w postaci „talerzy zdrowia”, na których znajdowały się: ciasteczka owsiane z bakaliami, pierniczki, deserki fit z kaszy kukurydzianej z owocami, różne rodzaje humusy podane na dietetycznych waflach ryżowych oraz owoce i warzywa w ciekawy sposób zaprezentowane, tak aby zachęcić wszystkie dzieci do degustacji. Do picia serwowany był sok warzywno-owocowy – mówi Bożena Dąbrowska.

Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli w czerwcu 2024 r. w Rzeszowie z rąk Podkarpackiej Kurator Oświaty Doroty Nowak – Maluchnik otrzymało Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

Koordynatorem zespołu do spraw promocji zdrowia w przedszkolu są nauczycielki Ewa Lach-Leśniak i Katarzyna Oleksak.