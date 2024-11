W poniedziałek, do lokalnego komisariatu przyszła 41-letnia mieszkanka Rudnika nad Sanem, która zgłosiła próbę oszustwa. Osoba podająca się za administratora jednej z platform zakupowych próbowała uzyskać dostęp do rachunku bankowego zgłaszającej. 41-latka szybko zorientowała się, że to oszustwo, tym samym chroniąc swoje oszczędności.

-Kobieta tłumaczyła, że skontaktowała się z nią osoba podająca się za administratora jednej z popularnych platform zakupowych. Rozmówczyni poinformowała ją o komplikacjach jakie wystąpiły ze strony platformy podczas jednej z transakcji które 41-latka miała dokonać. W tym celu, rzekoma administratorka, przesłała na adres mailowy mieszkanki naszego powiatu kilka linków a następnie podczas rozmowy telefonicznej przekonała ją do podania swoich danych w celu wyjaśnienia tej sprawy. W trakcie dyskusji, zgłaszająca szybko zorientowała się, że ma do czynienia z oszustką. Natychmiast przerwała połączenie i zablokowała dostęp do swojego rachunku bankowego – informuje KPP w Nisku.

Wkrótce, w rozmowie z pracownikiem swojego banku, kobieta otrzymała informację, że doszło do próby nieuprawnionego logowania na jej konto oszczędnościowe.