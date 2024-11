Policjanci z Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem, ustalili i przedstawili zarzuty dwóm mężczyznom podejrzanym o kradzież rowerów. Mieszkańcom powiatu niżańskiego grozi teraz kara nawet po 5 lat pozbawienia wolności.

-W połowie listopada, dyżurny niżańskiej jednostki przyjął zgłoszenie o kradzieży roweru, z terenu jednej z posesji w Rudniku nad Sanem. Jak zawiadomił mężczyzna, wartość jednośladu sięgała 5 tys. złotych. Następnego dnia, dyżurny przyjął podobne zgłoszenie. Tym razem, mieszkaniec Rudnika nad Sanem poinformował, że z terenu jego posesji został zabrany rower o wartości 3 tys. złotych. Jak wynikało z informacji przekazanych przez obydwóch pokrzywdzonych, do kradzieży doszło najprawdopodobniej nocą -informuje KPP w Nisku.

Rudniccy funkcjonariusze w trakcie służby uzyskali informacje na podstawie których, dotarli do miejsca, gdzie były przechowywane skradzione rowery.

– W minionym tygodniu, na podstawie zebranego materiału dowodowego, rudniccy kryminalni przedstawili zarzuty odpowiedzialnym za kradzieże. Mężczyźni w wieku od 18 do 22 lat, to mieszkańcy naszego powiatu. Za popełnione przestępstwo grozi im kara nawet do 5 lat pobawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy -informuje KPP w Stalowej Woli.