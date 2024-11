W sobotę, 14 grudnia w godzinach 14:00 – 16:00 Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli przeprowadzi Międzypokoleniowe Warsztaty Ozdób Świątecznych. Zapisy na wydarzenie startują 2 grudnia w Wypożyczalni Książki Mówionej, w godzinach jej otwarcia. Ilość miejsc ograniczona.

-W ubiegłych latach, podczas poprzednich warsztatów tworzyliśmy świąteczne kartki czy choinkowe ozdoby. W tym roku stalowowolskie bibliotekarki proponują wykonanie stroików. Do ozdobienia stroików wykorzystamy szyszki, orzechy włoskie, suszone trawy, owoce, wstążki, ozdoby choinkowe np. bombki, złote i srebrne łańcuchy, zawieszki, gwiazdki, dzwoneczki, itp. – Własnoręcznie wykonany stroik, będzie niepowtarzalną ozdobą, którą możemy postawić na stole, kominku, czy biurku. Ozdoba będzie także cieszyć, bo poświęciliśmy jej wiele serca i sporo czasu na wykonanie – zachęcają stalowowolskie bibliotekarki.

– Zapraszamy na warsztaty rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami. Całe rodziny. Biblioteka zapewnia wszystkie materiały potrzebne do wykonania ozdób, ale jeśli chcemy przystroić nasze stroiki własnymi ozdobami, weźmy je na zajęcia. Oczywiście zajęcia są bezpłatne – mówi Beata Życzyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Świąteczne warsztaty cieszą się niebywałym powodzeniem wśród mieszkańców miasta, nic dziwnego, bo to świetna okazja na kreatywne spędzenie popołudnia w rodzinnym gronie. Warto przyjść do biblioteki, wspólnie z pociechami, zachęcić do warsztatów znajomych. A wcześniej koniecznie zapisać się na wydarzenie.