Już po raz trzynasty mam ogromny zaszczyt i przyjemność, by razem z Mieszkańcami Zbydniowa, zaprosić Państwa do wspólnego rozkręcenia zbydniowskiego FESTIWALU DOBROCZYNNOŚCI!

Najbliższa, grudniowa odsłona naszego wydarzenia będzie sprawdzonym połączeniem zbiórki krwi ze wsparciem Podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu.

Wydarzenie odbędzie się 7 grudnia (sobota) 2024 r., w godzinach od 9.00 do 13.00, w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie (ul. Ks. Nai 1).

Hasło tej edycji naszej zbiórki to: ,,Prezent dla życia”.

Jak wiadomo krew to ,,lek”, którego nie da się wyprodukować. Jest potrzebna do wszystkich skomplikowanych zabiegów, do wszystkich problematycznych schorzeń przewlekłych

i ostrych. Tylko dzięki ludziom oddającym krew, wszelkie nowoczesne technologie używane w szpitalach mogą być realizowane. Bez krwi, wiele zabiegów nie mogłoby się odbyć. Stąd tak wielu pacjentów w szpitalach z nadzieją czeka na Państwa wsparcie.

Dlatego organizując zbiórkę krwi, w tym konkretnym dniu, każdy z Państwa będzie mógł stać się prawdziwym Świętym Mikołajem i obdarować kogoś konkretnego najwspanialszym darem – darem życia. Żaden inny prezent nie da tyle satysfakcji obdarowującemu i tyle szczęścia obdarowanemu – i na 100% będzie trafiony!

Stąd hasło naszej zbiórki – ,,Prezent dla życia”. Niech będzie ono dla Państwa najlepszą zachętą do udziału w naszej zbiórce krwi i dosłownie zrobienia prezentu z ,,ŻYCIA dla ŻYCIA”.

Nie zapominamy o zaprzyjaźnionym z nami Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Podobnie jak podczas poprzednich edycji naszego wydarzenia będziemy zbierać dla Podopiecznych tarnobrzeskiej placówki środki czystości, chemię osobistą i słodkości. Jak zawsze wierzymy

w Państwa wielkie serca!

Wszystkie informacje o naszej akcji można znaleźć na profilu wydarzenia, na Facebooku pod nazwą: ,,Prezent dla życia” – zimowa edycja zbiórki krwi w Zbydniowie, w zakładce ,,dyskusja”.

https://www.facebook.com/events/1238958290514956/?active_tab=discussion

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do udziału w naszym wydarzeniu byśmy wspólnie, w tym szczególnym czasie podarowali najbardziej potrzebującym nasz ,,Prezent dla życia”.

Michał Dziuba