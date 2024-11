W Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli otwarto Izbę Lasowiacką im. Jana Puka. Izba będzie służyć nie tylko jako przestrzeń do wystawiania dzieł tego znakomitego ludowego artysty, ale także jako miejsce edukacji.

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zrealizował kolejny projekt związany z kulturą naszego regionu, otwierając 22 listopada 2024 br. Izbę Lasowiacką, w której zaprezentowane zostały rzeźby Jana Puka.

Otwarcie Izby jest wynikiem realizacji projektu wspieranego przez Norwegię, którego celem była m.in. promocja zarówno materialnego, jak i niematerialnego dziedzictwa lasowiackiego. Stalowa Wola stała się drugim stałym miejscem, w którym eksponowane są prace Jana Puka, lecz z pewnością nie ostatnim, ponieważ kolekcję jego rzeźb gromadzi również muzeum w Rzeszowie. Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli już posiada sporo tych dzieł i planuje dalsze ich gromadzenie, kontynuując współpracę z artystą, która trwa od 2010 roku.

Jan Puk osobiście zadbał o to, aby jego rzeźby znalazły odpowiednią przestrzeń do prezentacji. Wspomniał, że to on zaproponował utworzenie takiej izby w MDK w Stalowej Woli.

– Zaproponowałem kilka lat temu, jeszcze jak remont tego domu kultury był, żeby jakąś izbę ludową, lasowiacką, coś zrobić w tym budynku, niech pamięć pozostanie po nas. Dyrektor wziął to sobie do serca, bo kocha kulturę ludową, i pracowaliśmy – podsumował powstanie Izby Lasowiackiej swojego imienia Jan Puk.

Ten znakomity twórca ludowy przypomniał, że jego dzieła cieszą się uznaniem nie tylko w regionie i w Polsce, ale również za granicą. Zdobył uznanie przede wszystkim dzięki swoim ruchomym zabawkom, które z niezwykłą precyzją i dbałością o detale odzwierciedlają życie wiejskie oraz przedstawiają postacie ze znikających zawodów, czy wykonujące tradycyjne prace, takie jak młócenie zboża cepami, mielenie żarnami czy też sylwetki drwali, kowali i cieśli.

Jego twórczość, doceniona srebrnym medalem Gloria Artis, jest unikalna i stanowi istotne świadectwo dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Od stycznia Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli wprowadzi ofertę edukacyjną związaną z Izbą Lasowiacką Jana Puka, mając na celu popularyzację tego unikatowego miejsca.