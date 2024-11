Stalowowolscy policjanci zatrzymali 16-latka, który z cukierni ukradł puszkę z datkami na schronisko dla zwierząt. W miejscu zamieszkania posiadał również substancje zabronione. Za swoje czyny odpowie przed sądem rodzinnym. Nastolatek trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, do którego dobrowolnie nie powrócił z udzielonej mu przepustki.

W sobotę do stalowowolskiej jednostki zgłosiła się pracownica jednej z cukierni. Kobieta zawiadomiła, że w piątek po godz. 14, do lokalu wszedł młody chłopak, który w pewnym momencie podszedł do kas, chwycił puszkę z pieniędzmi, która stała na ladzie i uciekł. W puszcze znajdowały się datki pozostawione przez klientów na rzecz schroniska dla zwierząt.

Policjanci ustalili dane nieletniego podejrzewanego o dokonanie tej kradzieży. Pojechali do jego miejsca zamieszkania i go zatrzymali.

Sprawcą okazał się 16-letni mieszkaniec Stalowej Woli. W trakcie przeszukania, w jego szafie policjanci znaleźli woreczki z zawartością suszu roślinnego i białej substancji krystalicznej. Badania wstępnie potwierdziły, że jest to marihuana i mefedron.

Nastolatek został przewieziony do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w którym przebywa w związku z popełnionymi innymi czynami zabronionymi, a do którego nie powrócił z udzielonej mu przepustki.

Za popełnione czyny odpowie przed sądem rodzinnym.