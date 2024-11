Policjanci przerwali dalszą jazdę 41-latkowi, który pijąc wcześniej alkohol, zdecydował się na kierowanie jednośladem. Badanie stanu trzeźwości wykazało u mieszkańca powiatu niżańskiego prawie 2 promile alkoholu w jego organizmie. Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości, mężczyzna odpowie teraz przed sądem.

W sobotę, po godz. 17, policjanci z niżańskiej drogówki pełniący służbę na terenie gminy Harasiuki, zatrzymali do kontroli niepewnie jadącego rowerzystę. Jego styl jazdy wskazywał na to, że może on być nietrzeźwy. Jak się wkrótce okazało, przeprowadzone badanie wykazało u 41-latka prawie 2 promile alkoholu w organizmie.

Policjanci uniemożliwili mieszkańcowi powiatu niżańskiego dalszą jazdę. Za kierowanie jednośladem w stanie nietrzeźwości, mężczyzna odpowie teraz przed sądem.