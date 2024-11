W Stalowej Woli trwa kampania „Stop przemocy wobec kobiet”. W jej ramach 25 listopada, odbyło się spotkanie przed Miejskim Domem Kultury, którego intencją było zaprotestowanie przeciw przemocy wobec kobiet i wyrażenie wsparcia dla doświadczających przemocy. Data wydarzenia nie była przypadkowa, bowiem 25 listopada to Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

– Każda osoba, która pojawiła się na Placu Piłsudskiego jest to dowód, że przemoc domowa w Stalowej Woli jest i że są osoby, które solidaryzują się z kobietami doznającymi przemocy domowej. Liczy się pierwszy krok, zmiany, które się dokonują zaczynają się od małych kroków. Przyszłość zawsze należy do tych, którzy mają motywację i my mamy taką motywację. Nie chcemy aby kampania skończyła się tutaj, 25 listopada na Placu Piłsudskiego, chcemy iść dalej i chcemy założyć stowarzyszenie bądź fundację i chcemy działać na rzecz kobiet, które potrzebują tej pomocy w Stalowej Woli – mówiła radna RM w Stalowej Woli i organizatorka kampanii Urszula Tatys.

Poniedziałkowe wydarzenie jest częścią trwającej od pewnego czasu w Stalowej Woli kampanii „Stop przemocy wobec kobiet”. Były już warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet, planowane są kolejne wydarzenia.

– Mamy również broszurki, pełne książeczki, w których znajdziemy praktyczne informacje dotyczące jak mamy działać, jak mamy postępować, jakie mamy prawa w momencie kiedy pojawi się przemoc domowa. Ważne jest aby każda z nas, wiedziała, że to nie ona jest odpowiedzialna za zachowania osoby stosującej wobec niej przemoc – mówiła Urszula Tatys.

Sama kampania będzie miała swój finał 4 grudnia w MBP o godz.17.30, gdzie odbędzie się spotkanie m.in. z prawniczką Moniką Sokołowską.

– Stalowowolskie kobiety również tę przemoc niestety w domach mają. Nie tylko miliony kobiet na całym świecie, ale również w Stalowej Woli. To przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna i nie możemy być obojętni. Dlatego jestem tutaj, solidaryzuje się z kobietami i jako radny wspieram – mówił obecny na wydarzeniu radny Dariusz Przytuła.