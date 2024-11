Umowa na budowę drogi gminnej ul. Willowej w Nisku została podpisana. Koszt zadania to 2 589 983 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Willowej w miejscowości Nisko w 3 odcinkach: od 0+198,05 do 0+700,43, od 0+000,00 do 0+226,23, od 0+000,00 do 0+29.90” potrwa 8 miesięcy od chwili podpisania umowy.

W ramach zadania na wszystkich odcinkach wykonane zostaną standardowe roboty drogowe i położona zostanie nawierzchnia asfaltowa.