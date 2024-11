– Przeglądając po pogrzebie papiery taty, a jest ich tysiące, znalazłem przypadkowo teczkę, gdzie miał odbitki z dziennika pierwszych zajęć, jakie prowadził w Stalowej Woli. I proszę sobie wyobrazić, że pierwszą próbę z chórem miał 16 listopada 1954 r. Dokładnie 70 lat temu, na liście obecności jest ponad 20 osób – opowiada Jacek Szopa, starszy syn Alojzego Szopy.

Umówiliśmy się na rozmowę o tym, jaki ten wybitny i wszechstronny muzyk był prywatnie, jakim był ojcem i mężem. Ale okazuje się, że muzyka była w jego życiu tak wszechobecna, że odciskała się także na sprawach rodzinnych

– Rzadko bywał w domu, jego domem był… Zakładowy Dom Kultury, przybiegał do nas coś zjeść i pędził zaraz na popołudniowe zajęcia, gdzie akompaniował, miał próby z chórem itd. Ciężar wychowania mnie i brata spadł na mamę, pomagali nam też przybrani dziadkowie: Eleonora i Wojciech Cichoniowie, a potem ich dzieci, czyli nasze przybrane ciotki i wujkowie – opowiada Jacek Szopa.

Synowie nie poszli w ślady ojca

Alojzy Szopa urodził się w Rudzie Śląskiej, żonę Stefanię, pochodzącą spod Kolbuszowej, poznał w Stalowej Woli, gdzie trafił w 1954 r. po odsłużeniu wojska. A występował w Centralnym Zespole Artystycznym Warszawskiego Okręgu Wojskowego, którym kierował znany późniejszy krakowski klezmer, Leopold Kozłowski. Stefania pracowała jako ekonomistka w stalowowolskiej gastronomi, Alojzy w Zakładowym Domu Kultury. Mieli dwóch synów: Jacka i Roberta. Od 1970 r. Szopowie mieszkali w bloku przy ul. Wolności 1.

– Ojciec bardzo chciał, żebyśmy obaj grali na jakimś instrumencie. Miałem lepszy słuch muzyczny od brata, ale w szkole muzycznej wytrzymałem tylko rok. Im bardziej ojciec chciał, tym bardziej ja się buntowałem. Teraz to nawet trochę żałuje, że nie był bardziej stanowczy… W każdym razie, po tym, jak wybroniłem się przed śpiewaniem w „Cantusie”, bo jakoś nie widziałem siebie w tych niebieskich spodenkach i żabocie, przed studiami dwa lata spędziłem w „Lasowiakach”, a na studiach w Krakowie, po pierwszym roku trafiłem do Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”, gdzie występowałem do 1999 roku – wspomina Jacek Szopa.

Belgia i Burgas

Z lat 70. pamięta dobrze powroty ojca z zagranicznych występów zespołów ZDK, oraz rzeczy i pamiątki, jakie przywoził. – Z Belgii przywiózł chyba… pół walizki podstawek pod piwo, gadżet wtedy w Polsce praktycznie nieznany. Potem wieszałem te różne pamiątki i proporczyki na ścianie – mówi Jack Szopa.

Dobrze pamięta też wyjazd z „Lasowiakami” do Burgas w Bułgarii. Szefostwo zespołu mogło zabrać rodziny, więc Szopowie pojechali przez Węgry swoim zaporożcem. Nie przypomina sobie, by ojciec miał, poza muzyką, jakąś inną pasję, jakieś majsterkowanie czy działkę.

– Muzyka to było całe jego życie: pisanie, aranżowanie, w latach 70. i 80. wszystkie opracowania muzyczne w ZDK były właściwie jego autorstwa. Miał też epizod nauczycielski w stalowowolskiej szkole muzycznej. Bywał na festiwalach zespołów polonijnych w Rzeszowie, znał też dobrze zespoły folklorystyczne z całej Rzeszowszczyzny – wspomina Jacek Szopa.

Uzdolnione muzycznie wnuczki

Skąd mogła wziąć się ta pasja?

– Tato miał na Śląsku pięcioro rodzeństwa, z których tylko najmłodszy brat nie miał muzycznych zainteresowań. Dziadek, Tomasz Szopa, grał na tubie, kontrabasie i gitarze. Rodzeństwo muzykowało więc i śpiewało na rodzinnych spotkaniach. Ale w latach 80. wszyscy, poza ojcem, wyjechali do RFN. Oczywiście, tato grywał na pianinie i w domu, lubił szczególnie kolędy. Dziś rodzinne pasje muzyczne kontynuują dwie jego wnuczki, córki mojego brata: Natalia gra na skrzypcach, a Kornelia na flecie. Z kolei moja żona, Bożena, uczy muzyki w zespole szkół dla uczniów niewidomych i niedowidzących. Bo tak często bywa, że gdy natura zabierze jakiś zmysł, to bardziej rozwija inny – opowiada Jacek Szopa.

Nie chciał opuszczać Stalowej Woli

A jak to było z przeprowadzką państwa Szopów do Krakowa, gdzie mieszkał ich starszy syn, a młodszy tuż pod Krakowem?

Jak wspomina Jacek Szopa, gdy podczas wigilii w 1998 r. w rodzinnym domu w Stalowej Woli, obaj z bratem rzucili ten pomysł, mama zgodziła się od razu, ale tato absolutnie nie chciał o tym słyszeć.

– On tu, w Stalowej Woli, był kimś, a tam, tak myślę, obawiał się, że będzie anonimową postacią. Ale szybko „wgrał się” w tamtejsze środowisko muzyczne, zaczął pisać i tworzyć, pomagał też muzycznie mojej żonie i ludziom z „Krakusa”, utrzymując cały czas kontakty „Lasowiakami”, wyjeżdżał z Chórem Kameralnym. Był też w USA, w Chicago, pomagał zespołom polonijny, podobnie jak we Francji – wspomina Jacek Szopa.

W imieniu zmarłego taty…

Pamięta też dobrze… jeden swój występ z „Krakusem” na scenie MDK w Stalowej Woli, bo przedstawił się wtedy publiczności, że występuje tu w trzech rolach: jako „Krakus”, były „Lasowiak” i syn swojego ojca, Alojzego Szopy, który muzycznie był tu kiedyś „głównodowodzącym”.

A całkiem niedawno, 9 listopada, na uroczystościach 70-lecia MDK, odbierał dyplom uznania dla ojca, który zmarł trzy dni wcześniej.

– Miałem wątpliwości, czy w takiej sytuacji jechać na ten jubileusz, ale dyrektor MDK Marek Gruchota przekonał mnie, że powinienem. Spełniłem więc smutny, ale sympatyczny zarazem obowiązek – dodaje Jacek Szopa.