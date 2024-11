– Zacznijmy od tradycyjnego pytania zadawanego twórcom – jak to się zaczęło?

– Zaczęło się jeszcze w szkole podstawowej. Gdy się nudziłem na lekcjach, to sobie rysowałem w zeszytach. Mało tego, zauważyłem, że jak rysuję, to lepiej mi się słucha tego, co nauczyciel mówi.

– Rysowanie pomagało w skupieniu?

– Tak. Ale oczywiście nauczyciele walczyli z tym jak mogli. Wszystkie zeszyty miałem zarysowane.

– Rysowałeś w zeszytach przedmiotowych? Obok notatek pojawiały się rysunki niekoniecznie związane z lekcją?

– Bazgrałem przeróżne rzeczy. W liceum to już się komiksami inspirowałem.

– Powstawały całe historyjki?

– Historyjki, wojenki, Indianie, kowboje, takie głupoty.

– Z plastyki piątka murowana?

– Zawsze miałem z plastyki piątkę.

– Ale nie pociągało cię to aż tak bardzo, skoro nie zdecydowałeś się na szkołę plastyczną.

– Nie, nie, nawet nie myślałem o tym. Nawet nie powiedziałbym, że to jakaś pasja moja była. Rysowanie to był raczej taki… odruch.

Zarzuciłem to później, w dorosłym zawodowym życiu były ważniejsze rzeczy. Wróciłem do rysunków niedawno. Prozaiczna rzecz, sprzątaliśmy strych i stare rysunki, zeszyty, te z liceum, wypadły. I pomyślałem – kurczę, to piękna sprawa jest.

– Czyli podobała Ci się własna twórczość sprzed lat?

– (śmiech) Nie, no nie pokazałbym ich publicznie nikomu, ale przypomniałem sobie, że to jest fajna metoda na wyciszenie się. Jak masz kiepski nastrój, to takie dłubanie w tym rysunku przez kilka godzin „odcina” zupełnie od otoczenia.

– To od jak dawna rysujesz ponownie.

– Od kilku lat.

– Masz ulubioną technikę? Jedną, czy może jest ich kilka?

– Mnie się bardzo podobały prace Romana Zielińskiego. To jest mój mistrz, on mnie zachwycał i zawsze zachwyca. Poznałem jego prace dzięki Januszowi Ogińskiemu. Kupiłem jakieś piórko, zwykłe, takie za siedem złotych, w księgarni, i zacząłem skrobać.

Ta technika mi się spodobała, bo jestem leworęczny i zawsze jak pisałem długopisem to rozmazywałem, a tusz szybko wysycha. W rysunku to technika taka „natychmiastowa”. Nie rozmazuje się pod ręką. Tak mi jakoś najwygodniej.

– Jaką tematykę lubisz rysować? Architekturę? Bo na wystawie ona dominuje.

– Tak, architektura, drzewa, tego typu obiekty. Po prostu otoczenie, a to wynika bardziej z mojej nieumiejętności. Próbowałem robić portrety, ale to już jest wyższa szkoła jazdy.

– Wychodzisz w plener, rysujesz z natury?

– Chyba nikt już tak nie robi. Przynajmniej ja już nikogo nie widuję. Dawniej można było spotkać w Ulanowie artystów, gdzieś tam siedzących, teraz wszyscy malują ze zdjęcia, ja też.

Dużo fotografuję, i to jest bardziej moja pasja, więc tych zdjęć mam mnóstwo i te zdjęcia, które mi się podobają wybieram i rysuję.

– Pracujesz nad kilkoma rysunkami równoległe, czy robisz jeden i musisz go skończyć zanim zaczniesz kolejny.

– Jeden, od początku do końca. Jak go nie skończę, to bywa, że już do niego nie wracam.

– Ile czasu zajmuje Ci jeden rysunek?

– Jedną noc.

– Jesteś nocnym Markiem. Ile rysunków zrobiłeś? Jesteś w stanie to zliczyć? Na wystawie prezentowanych jest ponad 30.

– Nie wiem… Trudno mi to policzyć. Na pewno powstało ich grubo ponad sto, ale ja je głównie rozdawałem. Jak przygotowywaliśmy się do wystawy i zacząłem szukać rysunków w domu, okazało się, że nie mam ich.

– Ta wystawa jest więc prezentacją tego, co udało Ci się zgromadzić.

– I tak, i nie. Wystawę przygotowałem trochę na zamówienie. Spotkaliśmy się z Karoliną (Karolina Kutyła z NCK „Sokół” – red.) i ona mi zaproponowała wystawę moich rysunków. Ustaliliśmy, że będzie to tematyka niżańska.

– Czyli to, co jest prezentowane w NCHiT, to prace z ostatniego roku?

– Tak, to świeże rysunki.

– Wśród tej architektury Niska i okolic jest kilka prac innych, przedstawiających odmienną tematykę – abstrakcję. Opowiedz coś o nich.

– Czasem „włączy” mi się coś takiego.

– To wtedy Twoje myśli wylewają się na papier?

– Galop myśli, a do tego ulubiona muzyka.

– Jaka muzyka Cię inspiruje?

– Ooo, to chyba nie będzie zachęcające.

– Punk rock, heavy metal?

– Nie, sakralna muzyka Vivaldiego. Bardzo pomaga mi wyciszyć się przy rysowaniu.

– Czyli Vivaldi plus piórko za siedem złotych i to jest Twoja recepta na dobry rysunek?

– Chyba tak. Przynajmniej dla mnie.

Rozmawiała Lilla Witkowska