W sobotę, 24 listopada w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli odbył się VII Ogólnopolski Turniej Brazylijskiego Jiu Jitsu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zawody, które od początku organizuje FightSports Stalowa Wola zgromadziły blisko 150 zawodniczek i zawodników. Przyjechali z Rzeszowa, Lublina, Krosna, Strzyżowa, Dębicy, Mielca, Sandomierza, Przeworska, Wilczej Woli.

Obowiązywały dwie formuły walk: Gi i No Gi. Wszystkie pojedynki odbywały się na trzech matach rozstawionych na dużej hali MOSiR-u. Patronat nad turniejem objęło Starostwo Stalowowolskie.

Bardzo dobrze spisywali się reprezentanci Stalowej Woli. Wywalczyli 32 medale. Wielu stanęło na najwyższym stopniu podium po dwa razy, zwyciężali w kimonach (formula Gi) oraz w rashguardach i spodenkach (No Gi): Helena Fołta (kategoria U 10, waga do 34 kg), Michał Zybala (U 12, – 46 kg), Aleksandra Świeca (U 10, – 30 kg), Franciszek Wiewiórka (U 14, – 55 kg), Igor Gruszczyk (U 16, – 55 kg). Ponadto na najwyższym stopniu stawali: Emilia Mazurek (Gi, U 8, – 23 kg), Jakub Mazurek (Gi, U 14, – 37 kg|0, Seweryn Fołta 9Gi, U 14, – 50 kg), Leon Ogonowski ( No Gi, U 10, – 34 kg), Tobiasz Czech (No Gi, U 14, – 41 kg), Kacper Szczęch (No Gi, U 14, + 66 kg),

Łącznie podopieczni trenera Pawła Kunysza wywalczyli 15 złotych, 7 srebrnych i 15 brązowych medali.

Wszystkie wyniki:

https://martialmatch.com/pl/events/419-charakterne-dzieciaki-vii-stalowa-wola-bjj-gi-nogi/results