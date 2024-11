– Łączy nas jedna rzecz, jedna narodowa i patriotyczna idea. I niech dalej tak będzie w naszych sercach – mówił były prezes Stowarzyszenia Stalowi Patrioci, Piotr Serafin, na uroczystościach z okazji 8. rocznicy powstania tej organizacji.

„Urodziny” odbyły się 15 listopada w Spółdzielczym Domu Kultury, a przybyło na nie ok. 50 osób. Witał ich obecny prezes, Mateusz Korpal.

– Niech to będzie okazja do rozmowy o naszym Stowarzyszeniu, nie tylko o tym, co się działo przez te 8 lat, ale przede wszystkim o tym, co będzie, co jest przed nami – mówił.

Podkreślił, że Stalowi Patrioci chcą współpracować z różnymi stowarzyszeniami i fundacjami na rzecz społeczności lokalnej. – Możemy działać i uczyć się obywatelskości na co dzień. Bo ważna jest wspólnota środowiskowa, lokalna, społeczna – zaznaczył prezes Korpal.

Podziękował też wszystkim, którzy przez 8 lat angażowali się w działalność Stowarzyszenia i wszystkim tym, którzy już wcześniej krzewili i wspierali w Stalowej Woli patriotyczne wartości.

– Zostając prezesem, miałem takie marzenie i cel, żeby zjednywać sobie ludzi. Bo każdy w naszym Stowarzyszeniu ma swoje miejsce, rolę, zadania, jest potrzebny i ważny. Wiemy, że sympatyzuje z nami wielka rzesza ludzi, która jest z nami w różnych inicjatywach patriotycznych i narodowych. Tyle mamy już doświadczeń, pomysłów i działań. Stalowi Patrioci mają przed sobą wielką przyszłość – podkreślił Mateusz Korpal.

Szczególne podziękowania usłyszał Piotr Serafin, były prezes Stalowych Patriotów, który wywołany, dosłownie… wskoczył na scenę z pierwszego rzędu.

On z kolei zwrócił uwagę, że pałeczkę w Stowarzyszeniu przejmuje teraz młodsze pokolenie, dziękował także wszystkim, którzy działali i działają w Stalowych Patriotach.

– Łączy nas jedna rzecz, jedna narodowa i patriotyczna idea. I niech dalej tak będzie w naszych sercach – powiedział na zakończenie.

Na uroczystości wystąpił także znany stalowowolski bard i poeta, Piotr Drożdż, który zaśpiewał kilka piosenek.

– Miejmy nadzieję, że działając jako patrioci w takich stowarzyszeniach, damy radę obronić nasz kraj – powiedział.

Były radny miejski, Marian Kolasa, przypomniał z kolei, że prawicowe i narodowe środowiska miały kiedyś w Stalowej Woli swoich przedstawicieli zarówno w radzie miejskiej, jak i radzie powiatu. Że – obchodząc urodziny Stalowych Patriotów – nie można zapominać także o dorobku tego środowiska. On sam wydał np. ostatnio obszerną broszurę o „kierunku narodowym” w Stalowej Woli.

Częścią uroczystości był też panel dwóch zaproszonych gości: dziennikarza i pisarza, Henryka Nicponia oraz historyka i dziennikarza, Krystiana Propoli. Jego tematem była kwestia „Wolność czy bezpieczeństwo w świetle dzisiejszego patriotyzmu”. Według Propoli, jest tu „remis”, bo w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej nie można wybrać tylko jeden kierunek. Podkreślał, że te dwie drogi muszą iść ze sobą w parze, dlatego że polityka i życie codzienne lubi dynamikę.

Henryk Nicpoń skupił się z kolei na sytuacji w naszym regionie tuż przed wybuchem I wojny światowej, mówił o różnych polskich opcjach niepodległościowych i orientacjach na państwa zaborcze, a także o roli gen. Tadeusza Rozwadowskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej i jego niewyjaśnionych losach (prawdopodobnie został zabity przez stronników Piłsudskiego).

Spotkanie uświetniła prezentacja multimedialna na temat działalności Stalowych Patriotów przez ostatnie 8 lat. A finałem było zbiorowe zdjęcie uczestników „urodzin” Stowarzyszenia.