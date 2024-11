Dyrektor I LO im. KEN w Stalowej Woli został powołany do ogólnopolskiego grona dyrektorów szkół podstawowych i liceów, które to ciało jest organem ministra edukacji narodowej. Zespół ma być platformą wymiany poglądów między placówkami oświatowymi a ministerstwem. – Chciałbym się w tym zespole napracować – powiedział „Sztafecie” Mariusz Potasz.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało powstanie rad doradczych na trzech poziomach: przedszkoli, techników i szkół branżowych oraz szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących. Do Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych i Liceów Ogólnokształcących został powołany Mariusz Potasz, od 23 lat dyrektor stalowowolskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN, przy ul. Staszica. Rada powstała na mocy zarządzenia ministra edukacji z 11 września br. Zasiada w niej 30 dyrektorów z całej Polski. Podkarpacie reprezentuje jeszcze dyrektor szkoły z Krosna. Kandydatów na członków rady typowało kuratorium oświaty.

– Pozytywnie oceniam, to że ministerstwo chce poznać opinie „dołów”, czyli szkół, tego jak my tu funkcjonujemy na co dzień. Często coś się dzieje na poziomie legislacyjnym w ministerstwie, co czasami, a może nawet nie czasami, rozmija się z praktyką dnia codziennego. Dzieje się tak często właśnie dlatego, że nikt nie pyta praktyków, jak my to robimy, jak to wygląda w szkołach – mówi Mariusz Potasz.

Jak wyjaśnia, głównym zadaniem tego zespołu będzie opiniowanie pomysłów związanych ze zmianą podstawy programowej. Rada miała dotąd jedno spotkanie bardziej o charakterze zapoznawczo-organizacyjnym, ale jej członkowie już planują własną agendę na kolejne spotkanie. – Bardzo chciałbym się w tym zespole napracować. Zawsze są konsultacje do ustaw sejmowych, bo prawo tego wymaga, ale nigdy nie było tak żebyśmy się spotkali w ministerstwie i w konkretnych sprawach rozmawiali z ministrem. Takie głosy o potrzebie konsultacji, od lat były słyszane w całej Polsce, bo przecież większość problemów mamy bardzo podobne czy wręcz identyczne.

Zobaczymy jak się to teraz przekuje na praktykę – powiedział dyrektor LO w Stalowej Woli.

Jakie pierwsze postulaty płyną ze szkół? – Na pewno takim tematem jest reforma podstawy programowej, która i tak jest planowana i niezbędna. Rozmawialiśmy o modelu liceum ogólnokształcącego, czy ono tak powinno wyglądać jak teraz. Czy rozszerzenia nie powinny być na przykład organizowane od trzeciej, czwartej klasy, kiedy młodzież jest w okresie późniejszej adolescencji, jest bardziej świadoma tych wyborów, które dokonuje. Podnosiliśmy też kwestię przeładowania podstawy programowej. Dzisiejsza szkoła wymaga radykalnych zmian, biorąc chociażby pod uwagę pojawienie się sztucznej inteligencji, która dla szkół powinna być szansą otwierającą nowe możliwości. Nowoczesna szkoła powinna dawać młodym ludziom więcej czasu i możliwości na pracę projektową z młodzieżą, na pracę zespołową – mówi Potasz.

Dyrektor powiedział także o innym problemie, który dotyczy czasu jaki młodzież spędza w szkole. Jak wyjaśnia, jeśli uczeń korzysta z pełnego pakietu edukacji, to na przykład w takiej szkole jak popularny „Staszic”, spędza nawet ok. 35 godzin tygodniowo. W technikach jest to jeszcze więcej godzin. – To tak jakbyśmy prawie pracowali w zakładzie pracy, a to są cały czas młodzi ludzie. Rozmawialiśmy o tym, to nie będzie proste do zmiany – dodaje.

Kolejne spotkanie członków rady planowane jest jeszcze w tym roku. Członkowie rady nie pobierają wynagrodzenia.

